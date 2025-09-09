Cuando buscás dar un giro al clásico flan, esta versión con coco es perfecta: solo necesitás cuatro ingredientes —huevos, leche, azúcar y coco rallado—, y seis pasos simples desde el caramelo hasta el horno para lograr ese postre suave con aroma tropical.

El truco está en batir bien los huevos con azúcar y leche, agregar el coco directo a la mezcla y hornearlo todo a baño María. El resultado: un postre que atrapa por el sabor casero y el perfume tenue del coco. Lo podés servir apenas templado o frío, solo o con un poco de dulce de leche.

Ingredientes para flan de coco

10 huevos.

8 cdas de azúcar.

150 g de coco rallado.

800 cc de leche.

Esencia de vainilla.

Para el caramelo

180 g de azúcar.

Procedimiento

Colocar el azúcar con el agua en una sartén antiadherente a temperatura baja, hasta que se haga el caramelo. Poner el caramelo en la base del molde o de moldecitos para flan. Reservar.

Para el flan

Batir los huevos con el azúcar la leche junto con la vainilla y el coco rallado. Colocar la mezcla en los moldes acaramelados y llevar a horno a 180° a baño maría durante 40 minutos.

