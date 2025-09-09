Si buscás algo dulce para compartir sin complicarte, estas cuatro tortas sin amasar son tu aliada ideal. Bastan simples combinaciones, vertido rápido y horno para obtener bizcochuelos esponjosos, sin ensuciar casi nada ni perder tiempo.

Perfectas para desayunos, meriendas o una urgencia dulce de último momento, estas recetas rinden y se arman en minutos. Su textura suave y sabor casero logran que parezcan hechos con mimo, pero son tan fáciles de preparar que quedan bien hasta desde el primer intento.

Ingredientes para tortas sin amasar

Torta helada de golosinas

4 paquetes de galletitas Oreo.

360 cc de crema de leche.

200 g de queso Finlandia.

400 g de dulce de leche común.

400 g de dulce de leche común para decorar.

5 barritas de Kinder Bueno.

3 barritas de KitKat.

Tarta de galletitas y chocolate

300 g de bolitas de galletita bañadas en chocolate.

100 g de manteca pomada.

Una cda de azúcar impalpable.

30 cc de coñac.

Relleno

200 g de crema de leche.

400 g de chocolate semiamargo.

100 g de bolitas de galletita bañadas en chocolate.

Cubierta

300 g de crema de leche.

3 cdas de azúcar.

Esencia de vainilla.

Torta de coco y banana

2 bananas maduras.

300 g de queso tipo Finlandia.

200 cc de leche condensada.

200 g de dulce de leche.

100 g de manteca.

Una taza y 1/2 de escamas de coco.

200 cc de crema batida.

Chocolate semiamargo para decorar.

Torta de chocolate y maní

200 g de galletitas dulces.

75 g de manteca.

Una tapita de cognac.

Relleno de maní

230 g de chocolate blanco.

200 g de mantequilla de maní.

120 g de maní sin sal.

Ganache de chocolate

240 g de chocolate semiamargo.

120 cc de crema de leche.

20 g de manteca.

Decoración

Mini galletitas bañadas en chocolate.

Procedimiento

Torta helada de golosinas

En una batidora eléctrica o a mano, batir el queso crema junto con la crema y la mitad del dulce de leche, procurando que no se corte la crema. Forrar el molde con acetato. Forrar el piso del molde con las galletitas procesadas y agregar la mitad de la mezcla de dulce de leche. Decorar con el dulce de leche restante y terminar de completar con la preparación de dulce de leche. Llevar al freezer durante 8 horas. Sacar la torta helada del molde y decorar la superficie con las golosinas.

Torta de galletitas y chocolate

En el recipiente de un mixer, procesar las galletitas bañadas en chocolate hasta lograr un polvo. Integrar en un bowl junto con la manteca pomada, el azúcar y el coñac. Forrar un molde desmontable con esta mezcla y dejar descansar en frío mientras se prepara el relleno. Pone a hervir la crema mientras se pica finamente el chocolate. Incorpora la crema caliente al chocolate y revolver logrando una ganache. Dejar enfriar e incorporar más bolitas de galletita cuando esté fría. Armar la tarta incorporando la ganache fría y la crema montada con el azúcar y la esencia de vainilla.

Torta de coco y banana

Dorar el coco rallado en una sartén, añadir la manteca derretida y retirar del fuego. Forrar un molde con la preparación, llevar al freezer durante una hora. Para el relleno, pisar las bananas, añadirlas en un bowl junto con el queso crema y la leche condensada. Integrar todo bien y, por último, agregar el dulce de leche para vetear la preparación. Reservar. Agregar el relleno sobre la base y volver a llevar al freezer. Luego de unas horas, desmoldar, decorar con la crema batida y unos hilos chocolate semiamargo derretido.

Torta de chocolate y maní

Para la base, incorporar en el tambor de un mixer las galletitas medias rotas y procesar hasta que se conviertan en un polvo. Integrar en un bowl con la manteca derretida y la tapita de cognac para saborizar. Extender la preparación en un molde desmontable procurando llegar bien a las paredes. Llevar al freezer. Para el relleno de maní, picar finamente el chocolate blanco, incorporarlo en un bowl apto para microondas junto con la mantequilla de maní. Derretir ambas cosas en el microondas cuidando que el chocolate no se queme. Incorporar el maní picado. Integrar todo muy bien. Rellenar el molde que ya está con esta preparación de maní. Extender bien y llevar al freezer. Para la ganache, llevar la crema a punto de hervor en una ollita. Incorporarla al chocolate finamente picado en un bowl. No tocar por unos minutos para que derrita el chocolate, revolver e incorporar la crema. Colocar la ganache a la preparación de maní. Llevar nuevamente al frío para que tome consistencia. Decorar con mini galletitas bañadas en chocolate.

