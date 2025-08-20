¿Pensás que para disfrutar de una pizza gourmet tenés que pasar horas en la cocina? Estas pizzas estilo napolitano demuestran lo contrario: la clave está en una masa bien hidratada que fermentó lentamente y llega al horno ardiendo para cocinarse en solo 4 minutos.
El resultado es una base con borde aireado y centro liviano, perfecta para las clásicas margarita, con mortadela o jamón crudo, todas potenciadas por ingredientes de calidad. El truco está en la masa y el horneado rápido, a máxima temperatura.
Ingredientes para pizzas estilo napolitano
Para la masa de pizza
- Un k de harina 00 italiana.
- 600 cc de agua.
- 5 g de levadura fresca.
- 20 cc de aceite de oliva.
- 20 g de sal.
- Semolín, c/n (para estirar).
Para la salsa de tomates
- 500 g de tomate perita italiano.
- Sal.
- Pimienta.
Para la pizza de mozzarella
- Un bollo de masa de 280 g.
- Un cucharón de salsa de tomates.
- 500 g de mozzarella fior di latte.
Para la pizza de mortadela
- Un bollo de masa de 280 g.
- Un cucharón de salsa de tomates.
- Un puñado de queso rallado en polvo.
- 120 g de mozzarella fior de latte.
- 4 fetas de mortadela con pistacho.
- Un puñado de pistachos picados.
- Aceite de oliva.
Para la pizza Margarita
- Un bollo de masa de 280 g.
- Un cucharón de salsa de tomates.
- Un puñado de queso rallado en polvo.
- 120 g de mozzarella fior di latte.
- 6 hojas de albahaca.
- Aceite de oliva.
Para la pizza de jamón crudo y burrata
- Un bollo de 280 g estirado.
- Un cucharón de salsa de tomates.
- Un puñado de queso rallado.
- 120 g de fior di latte.
- 4 hojas de alabahaca.
- Aceite de oliva, c/n.
- 4 fetas de jamón crudo.
- Una burrata.
- Oliva y pimienta sobre la burrata.
- Un puñado de rúcula.
Procedimiento
- Para la masa, formar una corona con la harina.
- Sobre la harina, colocar los 20 g de sal.
- En el centro, colocar el agua, el aceite de oliva y la levadura fresca.
- Diluir la levadura con las manos.
- Integrar lentamente todos los ingredientes.
- Una vez que la harina absorbió los líquidos, comenzar a amasar.
- Amasar durante 15 minutos hasta que la masa quede suave y lisa.
- Luego del amasado, colocar la masa en un recipiente con un poco de aceite y dejar descansar 30 minutos.
- Una vez que descansó, fraccionar la masa en porciones de 280 g y bollar.
- Colocar los bollos en un contenedor plástico con tapa.
- Llevar el contenedor a la heladera por 24 horas.
- Antes de su uso, retirar de la heladera y dejar descansar por 2 horas así se templa la masa.
- Estirar la masa con las manos y con ayuda de semolín.
- Colocar salsa y toppings.
- Llevar la pizza a la pala y luego al horno a la piedra (precalentado 30 minutos a fuego máximo).
- Cocinar 4 minutos, rotando la pizza por cada minuto que transcurre.
- Para la salsa de tomates, en un bowl o recipiente, triturar los tomates con la mano. Condimentar.
- Importante: la mortadela, la rúcula y el jamón se agregan una vez que la pizza salió del horno.
