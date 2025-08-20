¿Pensás que para disfrutar de una pizza gourmet tenés que pasar horas en la cocina? Estas pizzas estilo napolitano demuestran lo contrario: la clave está en una masa bien hidratada que fermentó lentamente y llega al horno ardiendo para cocinarse en solo 4 minutos.

El resultado es una base con borde aireado y centro liviano, perfecta para las clásicas margarita, con mortadela o jamón crudo, todas potenciadas por ingredientes de calidad. El truco está en la masa y el horneado rápido, a máxima temperatura.

Ingredientes para pizzas estilo napolitano

Para la masa de pizza

Un k de harina 00 italiana.

600 cc de agua.

5 g de levadura fresca.

20 cc de aceite de oliva.

20 g de sal.

Semolín, c/n (para estirar).

Para la salsa de tomates

500 g de tomate perita italiano.

Sal.

Pimienta.

Para la pizza de mozzarella

Un bollo de masa de 280 g.

Un cucharón de salsa de tomates.

500 g de mozzarella fior di latte.

Para la pizza de mortadela

Un bollo de masa de 280 g.

Un cucharón de salsa de tomates.

Un puñado de queso rallado en polvo.

120 g de mozzarella fior de latte.

4 fetas de mortadela con pistacho.

Un puñado de pistachos picados.

Aceite de oliva.

Para la pizza Margarita

Un bollo de masa de 280 g.

Un cucharón de salsa de tomates.

Un puñado de queso rallado en polvo.

120 g de mozzarella fior di latte.

6 hojas de albahaca.

Aceite de oliva.

Para la pizza de jamón crudo y burrata

Un bollo de 280 g estirado.

Un cucharón de salsa de tomates.

Un puñado de queso rallado.

120 g de fior di latte.

4 hojas de alabahaca.

Aceite de oliva, c/n.

4 fetas de jamón crudo.

Una burrata.

Oliva y pimienta sobre la burrata.

Un puñado de rúcula.

La receta para preparar la pizza al estilo napolitano. Cucinare.TV.

Procedimiento

Para la masa, formar una corona con la harina. Sobre la harina, colocar los 20 g de sal. En el centro, colocar el agua, el aceite de oliva y la levadura fresca. Diluir la levadura con las manos. Integrar lentamente todos los ingredientes. Una vez que la harina absorbió los líquidos, comenzar a amasar. Amasar durante 15 minutos hasta que la masa quede suave y lisa. Luego del amasado, colocar la masa en un recipiente con un poco de aceite y dejar descansar 30 minutos. Una vez que descansó, fraccionar la masa en porciones de 280 g y bollar. Colocar los bollos en un contenedor plástico con tapa. Llevar el contenedor a la heladera por 24 horas. Antes de su uso, retirar de la heladera y dejar descansar por 2 horas así se templa la masa. Estirar la masa con las manos y con ayuda de semolín. Colocar salsa y toppings. Llevar la pizza a la pala y luego al horno a la piedra (precalentado 30 minutos a fuego máximo). Cocinar 4 minutos, rotando la pizza por cada minuto que transcurre. Para la salsa de tomates, en un bowl o recipiente, triturar los tomates con la mano. Condimentar. Cocinar 4 minutos, rotando la pizza por cada minuto que transcurre. Importante: la mortadela, la rúcula y el jamón se agregan una vez que la pizza salió del horno.

