Las costillitas a la riojana son un clásico de bodegón que no pasa de moda y conquista por su sabor reconfortante. Prepararlas en cinco pasos es fácil: dorá las costillitas, salteá cebolla, ajo, morrón y arvejas, sumá tomate y un chorrito de vino blanco, cocinalas junto a verduras hasta que estén tiernas y coroná con un huevo frito.

Este plato completa en la misma sartén todo lo necesario: carne jugosa, verduras con sabor y ese huevo frito con yema intacta que termina de cerrar el plato. Perfecto para una comida de fin de semana con espíritu casero, este plato es toda una fiesta de texturas y aromas argentinos.

Ingredientes de costillitas de cerdo a la riojana

4 costeletas de cerdo.

4 lonjas de panceta ahumada.

2 cebollas.

Un morrón rojo.

Una zanahoria.

2 dientes de ajo.

Una lata de arvejas.

4 huevos.

Un vasito de vino blanco.

2 papas.

Aceite de oliva.

Sal y pimienta, a gusto.

Orégano.

Ajo molido.

Pimentón.

La contundencia del plato terminado. Foto: Cucinare.TV.

Procedimiento

Lavar, pelar y cortar las papas a la española, y freírlas. Reservar. Colocar la plancha al fuego hasta que esté bien caliente, poner primero las lonjas de panceta y comenzar sellando las costeletas. Salpimentar y, una vez sellada la carne, correr a un lado de la plancha. En el mismo fondo, saltear el ajo picado, la cebolla cortada en pluma y la zanahoria y los morrones cortados en juliana. Condimentar una vez que estén tiernos los vegetales, agregar las arvejas y, sobre ese colchón de verduras, cocinar los huevos . Colocar las papas españolas en el plato y servir toda la preparación por encima.

