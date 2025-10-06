El documental Todos quieren venir a Brown, dirigido por Juan Lucas da Rocha, continúa conquistando al público y, debido al éxito en taquilla, suma nuevas funciones. Para quienes no pudieron conseguir entradas, habrá una nueva proyección el martes 14 de octubre a las 20 horas en el Cine Gaumont (Av. Rivadavia 1635, CABA).

La película invita a reflexionar sobre una pregunta universal: ¿por qué somos hinchas de un equipo de fútbol? En un tranquilo club de Adrogué, en la zona sur del conurbano bonaerense, los chicos del barrio comparten tardes entre amigos y deporte, hasta que la mirada del periodismo y del ambiente futbolístico pone el foco en ellos.

Fotograma de Todos quieren venir a ver a Brown (Foto: gentileza Más Prensa)

El film se adentra en la historia de Brown de Adrogué, un club con alma de barrio y una mística única, comandado por el carismático Pablo Vico, quien vive dentro del estadio. Desde las divisiones menores, el equipo logró hacerse un lugar en las primeras planas de los diarios a base de esfuerzo, pasión y sueños compartidos.

Leé más:

Qué muestra el nuevo documental sobre Ozzy Osbourne en Paramount+

EL DOCUMENTAL SOBRE BROWN DE ADROGUÉ SIGUE SUMANDO FUNCIONES

“Esta no es solamente una película de fútbol. Es la historia de superación de un hombre que, sustentado por su grupo de pertenencia, en un momento duro de su vida se reinventó, a la par que llevó a un pequeño club a hacerse conocido por sus hazañas y pelear por sueños inimaginados”, cuenta Da Rocha.

El director, que pasó su infancia dentro del club, vuelve a ese lugar dos décadas después para reencontrarse con Vico, los jugadores, los utileros, la voz del estadio y los hinchas. Todos ellos conforman una comunidad unida por el mismo sentimiento: el amor por Brown.

Fotograma de Todos quieren venir a ver a Brown (Foto: gentileza Más Prensa)

“Además conlleva otra historia, muy personal para mí y a la vez universal: la de cómo un club de barrio genera lazos de pertenencia con las personas que en él se encuentran y comparten su vida”, concluye el realizador.

Próximas funciones en octubre:

10/10 a las 19hs. Casa de la Cultura de Almirante Brown. Esteban Adrogué 1224 Adrogué

14/10 a las 20hs. Cine Gaumont. Av. Rivadavia 1635 - CABA

Entradas en: cinegaumont.ar

Leé más:

La joya con Cillian Murphy que estrena Netflix: mirada social y una actuación deslumbrante

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.