Paramount+ estrenará Ozzy: No Escape From Now, un documental de larga duración que promete adentrarse como nunca en un momento clave en la vida de Ozzy Osbourne.

Más que una crónica de conciertos o éxitos, el film abordará su caída en 2019 y cómo eso activó una serie de episodios inesperados: cirugías, enfermedades degenerativas, crisis emocionales y el deseo de volver al escenario una última vez.

Es, en definitiva, un repaso por los últimos seis años de vida de la estrella.

// Otra mega estrella de Hollywood se suma a Sylvester Stallone en el éxito de Tulsa King, en Paramount+

El documental —dirigido por Tania Alexander y producido en colaboración con los Osbourne— ya estaba en desarrollo antes de que Ozzy falleciera en julio de 2025. En ese contexto, el filme, que antes hubiera llegado como testimonio vivo, ahora se convierte en un homenaje póstumo.

A lo largo de sus escenas, se muestra cómo Osbourne enfrentó el diagnóstico de Parkinson, el dolor crónico y las limitaciones físicas, mientras intentaba completar sus últimos discos Ordinary Man(2020) y Patient Number 9(2022). También se retratan episodios íntimos: conversaciones familiares, recaídas, momentos de esperanza y declive.

Paramount+ estrena Ozzy: No Escape From Now el 7 de octubre de 2025.

Una de las secuencias más esperadas será la preparación para el concierto de despedida de Black Sabbath en Villa Park, Birmingham —el show “Back to the Beginning”, que será consignado como su última actuación en vivo.

¿Quiénes participan?

El documental cuenta con Ozzy Osbourne como protagonista central, en grabaciones inéditas, reflexiones personales y momentos vulnerables frente a la cámara.

El tráiler oficial de Ozzy, No Escape From Now, en Paramount+.

La implicación directa de su familia —Sharon Osbourne y sus hijos Aimee, Kelly y Jack— hace que el relato gane profundidad emocional: se los ve acompañándolo, sosteniéndolo y también expresando sus propias heridas.

Entre los testimonios musicales destacan colaboraciones con grandes del rock: Slash, James Hetfield, Duff McKagan, Rob Trujillo y Billy Idol, entre otros que contextualizan la estima artística que Ozzy generaba y refuerzan su influencia global.

La dirección de Tania Alexander, quien ya fue reconocida con premios BAFTA, aporta una mirada íntima. La producción fue respaldada por Echo Velvet, MTV Entertainment Studios y la propia familia Osbourne.

Los momentos más dramáticos y emotivos de la vida del líder de Black Sabbath.

Por qué es diferente al resto

Este documental no pretende ser un recuento musical tradicional: busca mostrar la cara oculta del “Príncipe de las Tinieblas”. La caída de 2019 marcó un antes y un después. En el adelanto oficial, Ozzy aparece diciendo frases como: “Si mi vida se está acabando, realmente no me puedo quejar, tuve una gran vida”.

Otra escena clave mostrada en el tráiler es su lucha interna: episodios de depresión, fragilidad emocional y la tensión entre el deseo de seguir haciendo música y las limitaciones del cuerpo. Sharon, su esposa y mánager, también revela momentos de apoyo, resignación y esfuerzo permanente por mantener vivo el proyecto hasta el final.

// Todo lo que se sabe sobre la secuela de la exitosa película de desastres de Gerard Butler

El documental se extiende sobre su legado artístico con cuidado: no se limita a alabanzas sino que reconoce sus excesos, sus batallas personales y la constante lucha por afirmar su identidad incluso cuando el cuerpo se fragmentaba.

Fecha de estreno del documental de Ozzy Osbourne

Paramount+ ha confirmado que Ozzy: No Escape From Now tendrá una duración aproximada de dos horas y se estrenará en todo el mundo (excepto Japón) el 7 de octubre de 2025.