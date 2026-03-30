El clima en la Ciudad de Buenos Aires este 30 de marzo presenta una combinación típica de transición al otoño: neblina por la mañana, humedad elevada y temperaturas que siguen siendo altas para la época.

Según el pronóstico, la jornada comenzó con 23 grados y neblina, con una sensación térmica similar. Se esperan lloviznas matinales y luego una mejora hacia el mediodía, con cielo parcialmente nublado.

Las temperaturas oscilarán entre 23 y 26 grados, lo que marca un día cálido pese a la nubosidad. Además, no se prevén precipitaciones importantes durante el resto de la jornada.

Clima, 30 de marzo.

Cómo sigue el clima en Buenos Aires

Durante el día, la neblina irá disipándose y dará lugar a un cielo con intervalos de sol. La humedad seguirá siendo protagonista, generando una sensación algo pesada.

Para mañana, se espera una jornada sin lluvias, con condiciones similares y temperaturas en valores otoñales altos.

El clima en el resto del país

Región Centro (Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos): Condiciones parecidas a Buenos Aires, con cielo parcialmente nublado, humedad alta y temperaturas entre 24 y 28 grados.

Región Norte (Chaco, Formosa, Misiones, Salta): Tiempo más inestable, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, y temperaturas que pueden superar los 30 grados.

Región Cuyo (Mendoza, San Juan, San Luis): Clima mayormente estable, con cielos despejados o algo nublados y máximas cercanas a los 25 grados.

Patagonia: Jornada más fresca, con vientos moderados y temperaturas entre 10 y 18 grados, dependiendo de la zona. En el sur, se esperan algunas lluvias aisladas.

Qué tener en cuenta hoy

— Salir con paciencia por la baja visibilidad matinal.

— Vestirse liviano, pero con alguna capa extra.

— Estar atentos a la humedad y posibles lloviznas tempranas.