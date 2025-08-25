La Marcela, cuyo nombre científico es Achyrocline satureioides, es una planta medicinal muy apreciada en Sudamérica, especialmente en Argentina, Uruguay y Brasil. Sus flores y hojas son utilizadas principalmente para infusiones.

Usos y beneficios digestivos de la Marcela

La Marcela es reconocida por su amplio abanico de propiedades digestivas. Sus efectos beneficiosos para el sistema gastrointestinal se deben a su contenido en flavonoides y aceites esenciales.

Favorece la digestión: Ayuda a mejorar el proceso digestivo en general, lo que la hace ideal para consumir después de comidas pesadas.

Alivia malestares estomacales: Es eficaz para tratar molestias como indigestión, gases y cólicos intestinales. Sus propiedades carminativas ayudan a la expulsión de gases acumulados.

Acción antiinflamatoria y antiespasmódica: Ayuda a reducir la inflamación en el tracto gastrointestinal y alivia los espasmos o dolores tipo cólico.

Estimulante de la bilis: La Marcela puede actuar como colagogo, lo que significa que estimula la producción y liberación de bilis, facilitando la descomposición de los alimentos y la digestión de las grasas.

Efecto antiácido: Contribuye a reducir la acidez estomacal, proporcionando un alivio natural para la acidez y el reflujo.

Otros beneficios de la Marcela

Además de sus propiedades digestivas, la Marcela tiene otros usos y beneficios para la salud:

Antioxidante: Su alto contenido de flavonoides ayuda a combatir los radicales libres y a proteger las células del daño.

Antiinflamatoria: Sus efectos antiinflamatorios son útiles para aliviar condiciones como la artritis y el reumatismo.

Sedante y calmante: Se utiliza para reducir el estrés, la ansiedad y el nerviosismo, y puede contribuir a un mejor descanso.

Antiviral y protectora: Algunos estudios sugieren propiedades antivirales, y su uso tradicional se ha extendido al tratamiento de resfriados y gripes. Además, se investiga su potencial efecto neuroprotector.

Importante: Aunque la Marcela es una planta de uso popular y tradicional, es recomendable consultar a un profesional de la salud antes de utilizarla como tratamiento, especialmente si se está bajo medicación o se padecen enfermedades crónicas.

