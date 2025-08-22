En las últimas semanas, volvió a instalarse el debate sobre un posible cambio de horario en Argentina, similar al sistema de horario de verano que el país implementó de manera intermitente hasta 2009.

La propuesta busca adelantar o retrasar los relojes para aprovechar mejor la luz natural y generar ahorro energético, aunque genera dudas sobre sus efectos en la rutina diaria y la salud de los argentinos.

Según los especialistas, un adelanto de una hora podría implicar más luz por la tarde, lo que beneficiaría al turismo y a las actividades al aire libre. Sin embargo, también podría provocar trastornos en los ciclos de sueño, especialmente en niños y adultos mayores, y afectar los horarios laborales y escolares.

Desde el gobierno, algunos sectores plantean que la medida podría contribuir a reducir el consumo eléctrico en las horas pico, aunque otros advierten que los beneficios serían limitados y temporales. Por su parte, la opinión pública está dividida: mientras algunos celebran la posibilidad de tardes más largas, otros temen los inconvenientes en la rutina diaria y el impacto en la salud.

Cómo nos afectaría en el día a día

Rutina laboral y escolar: los horarios de entrada y salida podrían adelantarse o retrasarse según el cambio.

Sueño y bienestar: los especialistas recomiendan ajustar gradualmente los horarios de descanso para minimizar los efectos del cambio.

Tecnología y servicios: dispositivos electrónicos suelen actualizarse automáticamente, pero algunos sistemas podrían requerir ajuste manual.

Por ahora, la propuesta sigue en debate y aún no hay una fecha definida para su implementación. Los argentinos deberán estar atentos a los anuncios oficiales y evaluar cómo este cambio impactaría en su vida diaria.

