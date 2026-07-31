Un cuchillo sin filo obliga a ejercer más fuerza al cortar carnes, verduras o pan. Esa presión adicional aumenta las posibilidades de que la hoja resbale y provoque un accidente, además de deteriorar la calidad de los cortes.

Por eso, los cocineros profesionales dedican unos segundos al mantenimiento de sus cuchillos antes o después de cada jornada. Aunque muchos utilizan una chaira o una piedra de afilar, también existen algunos trucos caseros que pueden servir para recuperar el filo cuando no se dispone de esas herramientas.

Eso sí, los especialistas aclaran que estos trucos son útiles para salir del paso o mantener el cuchillo en buenas condiciones, pero no reemplazan un afilado profesional cuando la hoja ya perdió completamente el filo. Además, la chaira no “afila” en sentido estricto: realinea el filo, mientras que una piedra sí elimina material para crear un filo nuevo.

Los trucos caseros para recuperar el filo de un cuchillo

Hay varios elementos que pueden encontrarse en cualquier casa y que ayudan a mejorar el rendimiento de un cuchillo cuando comienza a perder capacidad de corte.

Este es el truco casero que usan los chefs profesionales para tener los cuchillos siempre afilados. Foto: IA

1. Papel de lija

El papel de lija de grano muy fino (doble cero) puede utilizarse para realizar un desgaste suave sobre el filo.

Si no se consigue esa graduación, puede emplearse otra más fina disponible, aunque el resultado será menos preciso. Es importante hacerlo con movimientos uniformes y sin ejercer demasiada presión para evitar dañar la hoja.

2. El borde de una botella de vidrio

Puede parecer extraño, pero el cuello o el borde de una botella de vidrio también puede ayudar a recuperar parte del filo.

Solo hay que sostener firmemente la botella y deslizar la hoja del cuchillo varias veces por el borde, alternando ambos lados. El vidrio contiene materiales abrasivos derivados de la arena, lo que genera una ligera fricción sobre el acero.

3. Con otro cuchillo

Otra técnica consiste en frotar el lomo o el filo de un cuchillo contra otro, realizando movimientos suaves y repetitivos.

Este procedimiento requiere especial cuidado para evitar cortes y debe hacerse manteniendo un ángulo constante entre ambas hojas. La fricción ayuda a mejorar el borde de corte, aunque exige práctica para obtener buenos resultados.

El método que realmente usan los cocineros profesionales

Aunque los trucos caseros pueden resultar útiles en determinadas situaciones, la herramienta más utilizada por los chefs sigue siendo la chaira.

Este es el truco casero que usan los chefs profesionales para tener los cuchillos siempre afilados. Foto: IA

A diferencia de lo que muchos creen, la chaira no afila el cuchillo, sino que vuelve a alinear el filo microscópico que se va doblando con el uso cotidiano. Por eso suele utilizarse antes de cocinar o al finalizar la jornada, mientras que el afilado con piedra se realiza con mucha menos frecuencia.

Para utilizarla correctamente se recomienda apoyar la chaira en una superficie firme y deslizar el cuchillo manteniendo un ángulo aproximado de 15 a 20 grados, alternando ambos lados entre cinco y diez veces.

Cómo hacer que el cuchillo conserve el filo por más tiempo

Además del afilado, los especialistas recomiendan adoptar algunos hábitos que prolongan la vida útil de cualquier cuchillo:

Usar tablas de madera o plástico , evitando cortar sobre vidrio, mármol o cerámica.

Lavar el cuchillo a mano y secarlo inmediatamente después de usarlo.

Guardarlo en un taco, una barra magnética o una funda , para que el filo no golpee con otros utensilios.

No utilizar la hoja para abrir latas, hacer palanca o romper , ya que estas prácticas dañan rápidamente el filo. alimentos congelados , ya que estas prácticas dañan rápidamente el filo.

Con unos pocos minutos de mantenimiento y buenos hábitos de uso, un cuchillo puede conservar un excelente rendimiento durante muchos años y hacer que cocinar sea más cómodo, preciso y seguro.