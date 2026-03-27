La DJ y productora Zlata presentó “Después de la Conquista”, el primer corte de difusión de su próximo álbum, “La Última Escena”, un trabajo conceptual que marca un punto de inflexión en su carrera artística.

El track inaugura una obra compuesta por cinco piezas que funcionan como capítulos de una misma narrativa. Según adelantó la artista, el proyecto simboliza el cierre de una etapa clave dentro de su evolución musical.

DJ Zlata (Foto: Instagram @djzlata)

Con un estilo que combina hard techno, hardpsy sinfónico y frenchcore, Zlata logró consolidarse en la escena electrónica nacional. Su identidad sonora, intensa y cinematográfica, se convirtió en una de sus marcas distintivas.

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DJ ZLATA PRESENTA SU GIRA DE PROMOCIÓN DE “DESPUÉS DE LA CONQUISTA”

En los últimos años, la DJ fue protagonista de presentaciones destacadas, incluyendo shows en el Estadio Malvinas Argentinas y participaciones en fechas importantes en ciudades como La Plata, Córdoba y Mar del Plata.

Este nuevo lanzamiento también proyecta su carrera hacia el plano internacional, con la mirada puesta en España, mientras continúa fortaleciendo su presencia en distintos puntos del país.

DJ Zlata (Foto: Instagram @djzlata)

Como parte de su gira nacional, Zlata ya confirmó próximas fechas: el 2 de abril en Córdoba, el 29 de mayo en Mar del Plata, el 12 de julio nuevamente en Córdoba y el 11 de octubre en Mar del Plata.

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