La Academia Latina de la Grabación sorprendió al mundo de la música con el anuncio de importantes cambios en las reglas y categorías para la próxima edición de los Latin Grammy, que se llevará a cabo el 12 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Las nominaciones se conocerán el 16 de septiembre de 2026 y serán transmitidas en todas las plataformas sociales, marcando un hito en la transparencia y el alcance del evento.

CA7RIEL & Paco Amoroso pose with the awards for Best Pop Song for "El Dia Del Amigo", Best Alternative Music Album for "Papota", Best Alternative Song for "#Tetas", Best Short Form Music Video for "#Tetas", and Best Long Form Music Video for "Papota (Short Film)" at the 26th Annual Latin Grammy Awards in Las Vegas, Nevada, U.S., November 13, 2025. REUTERS/Ronda Churchill TPX IMAGES OF THE DAY Por: REUTERS

Nuevas categorías y cambios de nombre

Entre las novedades más destacadas, la categoría Mejor Interpretación Urbana de Lengua Portuguesa evolucionará y ahora premiará al Mejor Álbum Urbano de Lengua Portuguesa. Además, varias categorías cambiaron de nombre para reflejar mejor la diversidad musical:

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina pasará a llamarse Mejor Interpretación de Música Electrónica .

Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana será ahora Mejor Interpretación Urbana .

Mejor Composición Clásica Contemporánea se renombrará como Mejor Composición Clásica.

Modificaciones en los criterios de elegibilidad

La Academia también ajustó los requisitos para varias categorías clave:

Productor del Año: Ahora se exige un mínimo de cinco créditos, que pueden combinar álbumes, sencillos o cortes, y se especifica cómo se reparten los créditos en caso de coproducción.

Mejor Nuevo Artista: No podrán competir quienes hayan lanzado más de tres álbumes o 25 sencillos, con reglas claras sobre cómo se cuentan los lanzamientos.

Mejor Álbum Instrumental: Se permitirá hasta un 40% de contenido vocal, siempre que el 60% restante sea instrumental y, si hay voces, la mayoría debe estar en idiomas aceptados por la Academia.

Cantautor: Se exige que los artistas compongan e interpreten juntos al menos el 75% del álbum, y se aclara que la estatuilla solo se otorga a quienes cumplan con ambos roles.

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo: Ahora incluye grabaciones influenciadas por el kompa haitiano .

Mejor Música para Medios Audiovisuales: Será obligatorio presentar material audiovisual de apoyo.

La inteligencia artificial bajo la lupa

Uno de los puntos más resonantes es la postura de la Academia frente a la inteligencia artificial. Solo los creadores humanos podrán ser considerados, nominados o premiados con un Latin Grammy.

Las obras que incluyan elementos generados por IA serán elegibles solo si la autoría humana es significativa y claramente identificable. Además, quienes hayan aportado únicamente material de IA no podrán recibir nominaciones ni premios.

Cambios en los créditos y costos de inscripción

La actualización de créditos editoriales tendrá un costo de $5.000 dólares para sellos discográficos y $1.000 dólares para miembros de la Academia, si se realiza después del anuncio de las nominaciones.

Además, la inscripción de obras tendrá una tarifa fija de $2.000 dólares, eliminando el modelo de precio por inscripción temprana.

Fechas clave y transmisión

El período de elegibilidad para la 27ª edición será del 1 de junio de 2025 al 31 de mayo de 2026. La inscripción online estará abierta del 1 de abril al 31 de mayo de 2026. La primera ronda de votación será del 27 de julio al 10 de agosto, y la ronda final del 1 al 12 de octubre.

La gran noche de los Latin Grammy se vivirá el 12 de noviembre de 2026 en Las Vegas y será transmitida en vivo por Univision, con más socios de transmisión a confirmar.

Para más información y detalles sobre las nuevas reglas, se puede consultar el sitio oficial LatinGRAMMY.com y seguir las redes sociales oficiales con el hashtag #LatinGRAMMY.