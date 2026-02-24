Lollapalooza Argentina 2026 sigue expandiendo su experiencia más allá del Hipódromo de San Isidro y anuncia dos nuevos sideshows oficiales que traerán a Buenos Aires lo mejor del nuevo pop iberoamericano. Judeline y Guitarricadelafuente se presentarán en Niceto Club el 11 y 10 de marzo, respectivamente, en dos fechas íntimas y exclusivas que anteceden al esperado fin de semana del festival.

Entradas y fechas

Guitarricadelafuente – 10 de marzo

Judeline – 11 de marzo

Tickets a la venta únicamente en allaccess.com.ar

Preventa LOLLAFAM y Santander American Express: 24 de febrero – 15:00 hs· Venta general: 25 de febrero – 15:00 hs

La experiencia Lolla se expande por la ciudad

Estas presentaciones se suman al circuito paralelo de conciertos que convierte a Buenos Aires en una auténtica “ciudad Lolla” durante toda la semana.

Judeline en Niceto: la nueva voz del pop ibérico

Con solo 22 años, Judeline vive un momento de crecimiento meteórico. Tras el lanzamiento de Bodhiria —álbum que le valió tres nominaciones a los Premios Grammy Latinos, incluyendo Mejor Álbum de Música Alternativa— y su reciente EP Verano Saudade, la artista andaluza afianza su proyección internacional.

Fusionando electrónica, R&B y raíces andaluzas desde una sensibilidad personalísima, su propuesta aborda identidad, juventud y emoción con una mirada contemporánea. Su show en Niceto será una experiencia íntima y envolvente, ideal para quienes siguen el pulso renovador del pop iberoamericano.

Guitarricadelafuente: folk moderno y sensibilidad poética

El músico español Guitarricadelafuente también llega a Buenos Aires con una sólida escalada internacional. Tras publicar Spanish Leather (2025), su segundo álbum, llevó su universo artístico al prestigioso Tiny Desk (NPR), consolidando su vínculo con audiencias globales.

Con un estilo que mezcla folk, raíz mediterránea, lirismo y una estética moderna, el artista propone una experiencia emocional y cercana. Su show en Niceto promete trasladar esa intensidad poética a un formato íntimo que resalta su identidad sonora única.

Una semana llena de música en vivo

Estos nuevos sideshows se suman a una programación paralela que ya incluye presentaciones de Brutalismus 3000 & Six Sex + Franzizca, Royel Otis, TV Girl, DJO, Men I Trust, Ruel y Blood Orange.