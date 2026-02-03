La cuenta regresiva para Lollapalooza Argentina 2026 ya comenzó y, tras la gran repercusión del lineup de la undécima edición, crecen las expectativas por los sideshows.

Entre las propuestas destacadas se encuentra el show de DJO, el proyecto musical de Joe Keery, actor de Stranger Things. Inicialmente programado para el miércoles 11 de marzo en el Teatro Vorterix, el concierto cambia de fecha y sede debido a la alta demanda del público.

La nueva fecha de DJO será el 12 de marzo en el C Art Media, un venue con mayor capacidad que permitirá habilitar nuevas entradas a la venta.

Los tickets para el sideshow de DJO estarán disponibles desde mañana, miércoles 4 de febrero, a las 10 horas a través de All Access.