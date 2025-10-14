La cuenta regresiva ya empezó para Lollapalooza Argentina 2026. El evento se realizará los días 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, con un cartel lleno de artistas internacionales y locales que prometen tres días inolvidables.

Lollapalooza Argentina anunció este martes 14 de octubre la incorporación de Blood Orange y Ruel a la edición 2026 del festival. Ambos artistas estarán presentes el domingo 15, junto a otros grandes nombres como Sabrina Carpenter, Deftones y Doechii.

Para Devonté Hynes —el nombre real de Blood Orange— será su primera vez en Argentina. Su debut llega en el marco de la presentación de su más reciente álbum de estudio, Essex Honey.

Por otro lado, Ruel (Ruel Vincent van Dijk), nacido en Londres y criado en Sidney, también hará su debut en Argentina, presentando su segundo disco de estudio, Kicking My Feet.

Fechas y lugar del Lollapalooza Argentina 2026

📅 13, 14 y 15 de marzo de 2026

📍 Hipódromo de San Isidro, Buenos Aires

Las entradas para Lollapalooza Argentina 2026 están disponibles exclusivamente a través de All Access. No te pierdas la oportunidad de vivir la experiencia completa del festival más grande del país.

Lineup oficial día por día en Lollapalooza Argentina 2026

Viernes 13 de marzo: Debut y regresos esperados

El viernes inicia con grandes estrellas como Tyler The Creator, que hará su debut en Argentina, y el esperado regreso de Lorde. También estarán presentes Turnstile, la DJ surcoreana Peggy Gou, Katseye, DJO (proyecto solista de Joe Keery, famoso por Stranger Things) y el cantante de pop latino Danny Ocean. Entre los artistas argentinos destacan Militantes del Clímax, Victoria Whynot y Mora Fisz.

Sábado 14 de marzo: Hits y energía con las estrellas pop y electrónica

Sabrina Carpenter, ante la multitud del Grant Park en Lollapalooza Chicago. (foto: prensa Lollapalooza)

El sábado llega la sensación pop del momento, Chappell Roan, junto a figuras como Skrillex, Lewis Capaldi, Paulo Londra, Addison Rae, Aitana, Soledad, TV Girl, Marina, RIIZE y LANY. Un día lleno de música, baile y energía para todos los fans.

Domingo 15 de marzo: Gran cierre con Sabrina Carpenter y más

El cierre del festival estará a cargo de la esperada Sabrina Carpenter como headliner. También subirán al escenario artistas como Deftones, Interpol, Doechii, Ratones Paranoicos, Kygo, Men I Trust, Massacre y The Warning. Además, se suman los shows de Ruel y Blood Orange para completar la jornada final.

Entradas para Lollapalooza Argentina 2026: Opciones y beneficios

Lollapalooza Argentina ofrece distintos tipos de tickets para que puedas elegir la experiencia que más te convenga:

Day Pass (Abono General)

Acceso a los tres días y a los cinco escenarios del festival.

Entrada a áreas temáticas: Espíritu Verde, Rock & Recycle, Kidzapalooza, El Túnel, Casitas, La Playita y recorrido de arte.

Ingreso al Beergarden para mayores de 18 años.

Posibilidad de comprar comida, bebida y merchandising oficial.

Estaciones de agua gratuitas y alquiler de lockers.

Entrada gratuita para menores de 10 años.

Day Pass Plus (Acceso Preferencial)

Incluye todos los beneficios del Abono General, más acceso a zonas exclusivas de descanso con sombra y wifi gratuito.

Baños preferenciales, pantallas gigantes, estaciones de carga, lockers gratuitos y atención personalizada.

Day Pass Lolla Lounge (Experiencia Premium)