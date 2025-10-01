La cuenta regresiva ya empezó: Lollapalooza Argentina 2026 confirmó el cronograma día por día en el Hipódromo de San Isidro. El festival se realizará el 13, 14 y 15 de marzo, y la expectativa es total.

Quiénes tocan cada día en el Lollapalooza Argentina 2026

El jueves 13 de marzo será el puntapié inicial y la jornada viene cargada de nombres fuertes. El debut de Tyler The Creator en nuestro país y el regreso de Lorde son los platos principales. También se presentarán Turnstile, la DJ surcoreana Peggy Gou, Katseye, DJO (el proyecto solista de Joe Keery, conocido por “Stranger Things”) y el cantante de pop latino Danny Ocean. Entre los nacionales, destacan Militantes del Clímax, Victoria Whynot y Mora Fisz.

El viernes 14 de marzo será el turno de la sensación pop del momento: Chappell Roan. La acompañarán figuras como Skrillex, Lewis Capaldi, Paulo Londra, Addison Rae, Aitana, Soledad, TV Girl, Marina, RIIZE y LANY. Una jornada que promete hits, baile y mucha energía.

El gran cierre llegará el domingo 15 de marzo con la esperadísima presentación de Sabrina Carpenter como headliner. Ese día también subirán al escenario Deftones, Interpol, Doechii, Ratones Paranoicos, Kygo, Men I Trust, Massacre y The Warning, entre otros.

Todos los artistas confirmados para el Lollapalooza Argentina 2026

La grilla es tan variada como potente. Además de los ya mencionados, el festival contará con la presencia de Sabrina Carpenter, Tyler The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi, Paulo Londra, Ratones Paranoicos, Kygo, Peggy Gou, Interpol, Addison Rae, Katseye, DJO, Brutalismus 3000, Ben Böhmer, Marina, Lola Young, Aitana, Danny Ocean, D4VD, Soledad Pastorutti, Bunt, Royel Otis, TV Girl, The Dare, Six Sex, Horsegiirl, 2Hollis, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U, Men I Trust, Riize, Yami Safdie, Viagra Boys, Massacre, Judeline, Balu Brigada, Saramalacara, Guitarricadelafuente, Lany, The Warning, Zell, Røz, Hamdi, Nasa Histores, Timø, Militantes del Clímax, Ezequiel Arias, Little Boogie, Marttein, Easykid, Ryan, Joaquina, Cerounno, Amigo de Artistas, Félix Vestre, Tiger Mood, Tobika, 143Leti, Ludmila Di Pasquale, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Terra, Reybruja, Mora Fisz, Paula Os y Jero Jones.

Las opciones de entradas y beneficios para el Lollapalooza

Como cada año, el festival ofrece diferentes tipos de tickets para que nadie se quede afuera:

Day Pass (Abono General):

Acceso a los tres días y a los cinco escenarios.

Entrada a áreas temáticas como Espíritu Verde, Rock & Recycle, Kidzapalooza, El Túnel, Casitas, La Playita y el recorrido de arte.

Ingreso al Beergarden (mayores de 18).

Posibilidad de comprar comida, bebida y merchandising oficial.

Estaciones de agua gratuitas y alquiler de lockers.

Entrada sin cargo para menores de 10 años.

Day Pass Plus (Acceso Preferencial):

Todo lo del abono general, más acceso a zonas exclusivas de descanso con sombra, wifi gratuito, baños preferenciales, pantallas gigantes, estaciones de carga, lockers gratuitos y atención personalizada.

Day Pass Lolla Lounge (Experiencia Premium):

Todo lo del abono Plus, más acceso a la exclusiva zona Lounge & Terrazas con vista preferencial, espacios de relax, estación de glitter, espacio de masajes, baños exclusivos, zona de hidratación premium, lockers y estaciones de carga, pantallas con transmisión en vivo, merchandising oficial y atención personalizada con equipo exclusivo.



