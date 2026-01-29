Kidzapalooza, el espacio del Lollapalooza Argentina especialmente pensado para los más chicos, confirmó su programación 2026 con un line-up de artistas infantiles imperdible y una agenda repleta de actividades lúdicas, educativas y artísticas para disfrutar en familia.

El festival se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de marzo de 2026, y los tickets están disponibles únicamente a través de AllAccess.com.ar.

Kidzapalooza 2026: música, juegos y diversión para toda la familia

En el marco de la celebración por el inicio de la segunda década de Lollapalooza en Argentina, el festival reafirma su compromiso con la diversidad cultural y el acceso a experiencias artísticas para todas las edades. Dentro de este espíritu, Kidzapalooza se consolida como una propuesta única dentro de los grandes festivales del país, con una grilla especialmente diseñada para que niñas y niños vivan su primer contacto con la música, el arte y el juego.

Mientras los escenarios principales recibirán a figuras internacionales como Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y Paulo Londra, el escenario Kidzapalooza ofrecerá shows pensados a medida de los más pequeños.

Line-up de artistas de Kidzapalooza 2026

El escenario Kidzapalooza estará encabezado por grandes referentes del entretenimiento infantil:

TOPA – PANAM Y CIRCO – PIÑÓN FIJO

Además, se suman:

¡Qué lío, Hugo!

Astrocity

Kidza Boom

Mecache Rock

Desenchufados en Banda

Kiseki

Divertrap

School of Rock

Las Canciones de AINE

Latin Duo

Partysani Klezmer Band

Arjaus Crew

Host: Rudy Güemes

Actividades y experiencias de Kidzapalooza

Además de los shows en vivo, Kidzapalooza 2026 contará con una completa agenda de actividades recreativas y educativas, alineadas con los valores del festival:

Escuela de Rock (Rock n’ Learn): primeros pasos musicales con guitarra, bajo, batería y canto.

Look Station : para transformarse en verdaderos rockstars.

Zona de Baile : coreografías y diversión con profesores de Kidza.

Escuela de Rap (Escribiendo con Ritmo): rap y música como herramientas de expresión y creatividad.

Parque de Acción : espacio de juego libre para escalar, saltar y explorar.

Ecología y Sustentabilidad (Fundación Regenerar): talleres de aprendizaje a través del juego.

Circo Itinerante (Caray Circo): malabares y ejercicios de equilibrio.

Taller de Experimentos (Ciencia Divertida): ciencia y diversión con experimentos sorprendentes.

Fábrica de Pósters (House of Prints): taller de serigrafía para crear recuerdos únicos.

Minipalooza : espacio para la primera infancia con cambiador, lactancia y juegos Montessori.

Zona Chill : descanso y recarga de energías.

Zona Gastronómica: opciones para toda la familia.

Acceso y acreditación de menores en Kidzapalooza

El ingreso es gratuito para niños y niñas de hasta 10 años inclusive, acompañados por un adulto responsable con entrada al festival.

La acreditación deberá realizarse previamente en la web oficial de Lollapalooza. Cada adulto podrá preacreditar hasta 4 menores. Las pulseras Kidzapalooza se retirarán el día del festival en las boleterías ubicadas en Av. Márquez 700, presentando:

DNI del adulto responsable

Pulsera registrada del adulto

DNI de los menores acreditados

Una vez validada la información, se entregará una pulsera por cada menor.

Lollapalooza Argentina 2026: entradas y más información

Para vivir todas las propuestas de #LollaAR 2026, los abonos están a la venta exclusivamente a través de All Access.