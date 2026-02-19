Lollapalooza Argentina 2026 reveló los horarios oficiales de sus escenarios. Además confirmaron nuevas incorporaciones a la grilla: Turf, Gordo y Ángela Torres.
La edición 2026 —con la que Lollapalooza inicia su segunda década en Argentina— comenzará el viernes 13 de marzo a las 12:30. El sábado 14 y domingo 15, el predio abrirá a las 11:30.
HORARIOS DE APERTURA
Viernes 13: 12:30 Sábado 14 y domingo 15: 11:30
VIERNES 13 DE MARZO
A las 13:45, Mora Fisz (Escenario Samsung) y Jero Jones (Perry’s) inaugurarán los shows.
A las 14:30 será el turno de Tiger Mood (Flow) y Spaghetti Western (Alternative).
A las 14:45, la DJ cordobesa Victoria Whynot abrirá las bandejas del Perry’s.
El Escenario Samsung continuará con Guitarricadelafuente (15:15), el dúo australiano Royel Otis (16:00) y la girlband global Katseye (19:00).
En Flow brillarán Judeline y DJO —proyecto musical de Joe Keery, autor del hit viral “End of Beginning”—, mientras que Alternative recibirá a Militantes del Clímax y Balu Brigada. En Perry’s, la tarde seguirá con Little Boogie y Zeil.
Cuando caiga el sol, todos los escenarios explotarán:
- Turnstile (20:00) y Tyler, The Creator (22:15) en Flow
- El esperado regreso de Lorde (21:00) en Samsung
- Danny Ocean (20:00) y Turf (22:15) en Alternative
- RØZ (20:45), ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U (22:15) y cierre a cargo de Peggy Gou (22:30, Escenario Samsung)
SÁBADO 14 DE MARZO
A las 13:45, Tobika, Paula Os, Marttein y TERRA darán inicio a la jornada.
Entre 15:15 y 17:00, será el turno de Nasa Histoires, Lany, TIMØ e Imbermind.
A las 17:00, la elección estará entre Ángela Torres (Samsung) y el dúo chileno Amigo de Artistas (Perry’s).A las 18:00, otra decisión clave: Soledad (Alternative) o la estrella pop galesa MARINA (Flow).
La tarde seguirá con:
- Paulo Londra en Samsung
- SIX SEX en Perry’s
- TV Girl (20:15, Alternative)
- El fenómeno surcoreano RIIZE (22:30, Alternative)
En Perry’s, electrónica de lujo: hamdi (19:45), 2hollis + Romullas (21:00) y Brutalismus 3000 (22:30).
El Escenario Flow se pone global con dos artistas del momento:
- Addison Rae (20:15)
- Chappell Roan (22:15)
En Samsung, Lewis Capaldi (21:15) emocionará antes del cierre explosivo de Skrillex (23:45).
DOMINGO 15 DE MARZO
La última jornada comenzará con Reybruja y la DJ Ludmila di Pasquale (13:45), seguidos por 143leti, RYAN y Félix Vestre.
A las 15:00, el Escenario Samsung recibirá a Massacre, mientras que el Alternative tendrá a The Warning (15:45).
En Perry’s sonará Cerounno (15:45) y luego Saramalacara (17:00).
En Flow, Yami Safdie (15:45). A las 16:45, Samsung vibrará con los suecos Viagra Boys.
Ya en modo internacional:
- Interpol (18:45, Alternative)
- Blood Orange y Ruel (17:45)
- Doechii y Men I Trust (19:45)
- Ezequiel Arias (19:30) y horsegiirL (18:15) en Perry’s
Cuando caiga la noche, llegará el tramo épico:
- Deftones (20:45, Flow)
- BUNT. (20:45, Perry’s)
- Sabrina Carpenter (22:00, Flow)
- Ratones Paranoicos (22:15, Alternative)
- Ben Böhmer (22:15, Perry’s)
- Y el cierre final con Kygo (23:20, Samsung)
Ya seas de los que llegan temprano para descubrir nuevos talentos, de los que corren de escenario en escenario, de los que hacen base para ver a su artista favorito o de los que se toman una pausa estratégica: tu Lollapalooza 2026 empieza a tomar forma hoy.
Con más de 100 artistas y una grilla histórica encabezada por Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y Paulo Londra, Lollapalooza Argentina 2026 promete un fin de semana inolvidable.