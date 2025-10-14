Jorge Drexler anuncia su gira 2026, que lo llevará por varios países del Cono Sur de América y tendrá una parada especialmente significativa: el 17 de abril en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Dos años y medio después de su última visita, el artista uruguayo confirma conciertos en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil.

Jorge Drexler vuelve a la Argentina con su gira 2026 (Foto: gentileza de prensa)

Un día antes del anuncio, Drexler había publicado un video en sus redes donde se veía una impresora revelando imágenes de distintas ciudades, una pista visual que anticipaba algunas de las paradas del tour.

El anuncio marca el regreso de uno de los artistas más queridos por el público argentino, un vínculo que se ha forjado a lo largo de los años y que trasciende el escenario. Desde sus primeras presentaciones en el país, Drexler encontró aquí un público atento, sensible y devoto, capaz de acompañar cada etapa de su carrera con una fidelidad poco común.

Reconocido como uno de los grandes referentes de la canción en español, el músico uruguayo combina en su obra la profundidad de la palabra, la experimentación sonora y una mirada humanista sobre el mundo. Con más de tres décadas de trayectoria, su voz se ha convertido en sinónimo de sensibilidad y coherencia artística.

📅 Fechas confirmadas de la gira 2026 de Jorge Drexler

17 de abril de 2026 – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena

25 de abril de 2026 – Santiago de Chile, Chile – Movistar Arena

23 de mayo de 2026 – São Paulo, Brasil – Espaço Unimed

29 de mayo de 2026 – Porto Alegre, Brasil – Araújo Vianna

6 de junio de 2026 – Montevideo, Uruguay – Antel Arena

✨ La gira 2026 incluirá además nuevas fechas en otros países de la región, que serán anunciadas próximamente, marcando un nuevo capítulo en el recorrido internacional del artista uruguayo.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.