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¡Noche de estrellas! Todos los súper looks de los ganadores de los Premios Tato 2016

Adrián Suar, Griselda Siciliani, Nacho Viale, Mariana Fabbiani, Sebastián Ortega y muchas celebrities más. ¡Fotos de Ciudad.com!

El viernes pasado, la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (Capit) comunicó a través de su cuenta de Twitter los ganadores de los Premios Tato 2016. Y, el lunes por la noche, los galardonados se acercaron al Centro Cultural Kirchner para la ceremonia de premiación.

Adrián Suar, Griselda Siciliani, Nacho Viale y Marcela Tinayre, Mariana Fabbiani y su marido, Mariano Chihade, Sebastián Ortega y su novia, Carla Moure, Juan Minujín, María Laura Santillán, Nelson Castro, Beto Casella, Gerardo Rozin, Malena Guinzburg, Jorgelina Aruzzi, Nicolás Furtado, Germán Paoloski y muchas estrellas más dijeron presente en una velada de súper looks.

El gran ganador de la noche fue El Marginal, incorporada por su calidad al catálogo de Netflix. La serie producida por Sebastían Ortega se alzó con las 12 estatuillas por las que competía y, además, fue elegida como Mejor programa del año. Marcelo Tinelli celebró en Twitter los cinco galardones que recibió ShowMatch. "Felicitaciones por este premio a todos los que lo hacen", escribió el conductor de Bailando 2016.

¡Mirá las fotos!

¡Noche de estrellas! Todos los súper looks de los ganadores de los Premios Tato 2016

¡Noche de estrellas! Todos los súper looks de los ganadores de los Premios Tato 2016

¡Noche de estrellas! Todos los súper looks de los ganadores de los Premios Tato 2016

¡Noche de estrellas! Todos los súper looks de los ganadores de los Premios Tato 2016

¡Noche de estrellas! Todos los súper looks de los ganadores de los Premios Tato 2016

Todos los ganadores:

PROGRAMA PERIODISTICO-CABLE:

LOS LEUCO – TN

PROGRAMA DEPORTIVO-CABLE:

NET, NUNCA ES TARDE – FOX SPORTS

PROGRAMA DE INTERES GENERAL-CABLE:

PURA QUÍMICA – ESPN

CONDUCCIÓN FEMENINA-CABLE:

MARIA O`DONNELL – 50 MINUTOS- CANAL 26

CONDUCCIÓN MASCULINA-CABLE:

NELSON CASTRO- TN 18 A 21/ EL JUEGO LIMPIO- TN/TN

PROGRAMA DEPORTIVO-AIRE:

CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN TV PÚBLICA – TV PÚBLICA

CORTINA MUSICAL:

EL MARGINAL – TV PÚBLICA – SARA HEBE

DIRECCIÓN EN NO FICCIÓN:

ALEJANDRO RIPOLL – SHOWMATCH – EL TRECE

EDICIÓN EN NO FICCIÓN:

BENDITA – CANAL 9 – VIOLETA CASSANELLI / JULIETA DENISIEJKO / LUCIANO SALMI / AGUSTIN RODRIGUEZ / FACUNDO CHISARIEL

ESCENOGRAFÍA EN NO FICCIÓN:

GUSTAVO POMES – SHOWMATCH – EL TRECE

DIRECCIÓN DE ARTE EN NO FICCIÓN:

VALERIA PALMIERI – SHOWMATCH – EL TRECE

VESTUARIO EN NO FICCIÓN:

SHOWMATCH – EL TRECE – LANA FERRANDO

PROGRAMA INFANTIL:

LOS CREADORES – TELEFE

PANELISTA:

MALENA GUINZBURG – MORFI, TODOS A LA MESA / MORFI CAFÉ – TELEFE

DIRECCIÓN EN FICCIÓN:

EL MARGINAL – TV PUBLICA – LUIS ORTEGA / MARIANO ARDANAZ / JAVIER PEREZ / ALEJANDRO CIANCIO

GUIÓN ORIGINAL DE FICCIÓN:

EL MARGINAL – TV PÚBLICA – ADRIÁN CAETANO / GUILLERMO SALMERON

DIRECCIÓN DE ARTE EN FICCIÓN:

EL MARGINAL – TV PÚBLICA – JULIA FREID

VESTUARIO EN FICCIÓN:

EL MARGINAL – TV PUBLICA – ANDREA DUARTE

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA EN FICCIÓN:

SERGIO DOTTA – EL MARGINAL – TV PUBLICA

EDICIÓN EN FICCIÓN:

EL MARGINAL – TV PUBLICA – GUILLERMO GATTI / PABLO BOLOGNA / FABRICIO RODRIGUEZ / BRUNO WEINSTEIN / ELIZABETH BLAUSTEIN

ESCENOGRAFÍA EN FICCIÓN:

EL MARGINAL- TV PÚBLICA- JULIA FREID

TALENT SHOW:

DUEÑOS DE LA COCINA – TELEFE

PROGRAMA DE COCINA:

COCINEROS ARGENTINOS – TV PUBLICA

REALITY/DOCUREALITY:

PESADILLA EN LA COCINA – TELEFE

PROGRAMA CULTURAL:

RESTO DEL MUNDO – EL TRECE

PROGRAMA DE ENTRETENIMIENTO:

PASAPALABRA- EL TRECE

PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS:

BENDITA – CANAL 9

PROGRAMA DE HUMOR:

PETER CAPUSOTTO Y SUS VIDEOS – TNT

PROGRAMA MUSICAL:

LA PEÑA DE MORFI – TELEFE

ACTOR DE REPARTO:

NICOLÁS FURTADO – EL MARGINAL – TV PÚBLICA

ACTRÍZ DE REPARTO:

JORGELINA ARUZZI – EDUCANDO A NINA – TELEFE

CONDUCCIÓN NOTICIERO:

CRISTINA PÉREZ/RODOLFO BARILI – TELEFE NOTICIAS (A LAS 20) – TELEFE

PROGRAMA PERIODÍSTICO-AIRE:

PERIODISMO PARA TODOS – EL TRECE

NOTICIERO:

TELENOCHE – EL TRECE

LABOR PERIODÍSTICA:

REYNALDO SIETECASE – TELEFE NOTICIAS (A LAS 13) / TELEFE NOTICIAS (A LAS 20)

LABOR CÓMICA:

DIEGO CAPUSOTTO – PETER CAPUSOTTO Y SU VIDEOS – TNT

CONDUCCIÓN FEMENINA-AIRE:

MARIANA FABBIANI – EL DIARIO DE MARIANA – EL TRECE

CONDUCCIÓN MASCULINA-AIRE:

IVÁN DE PINEDA – RESTO DEL MUNDO / PASAPALABRA – EL TRECE

CONDUCCIÓN PERIODISTICA:

SANTIAGO DEL MORO – INTRATABLES-AMÉRICA

MAGAZINE:

EL DIARIO DE MARIANA – EL TRECE

INTERÉS GENERAL:

ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND/LA NOCHE DE MIRTHA – EL TRECE

ACTRIZ PROTAGÓNICA DRAMA:

MARTINA GUSMÁN – EL MARGINAL – TV PÚBLICA

ACTRIZ PROTAGÓNICA COMEDIA:

GRISELDA SICILIANI – EDUCANDO A NINA-TELEFE

ACTOR PROTAGÓNICO DRAMA:

JUAN MINUJÍN – EL MARGINAL – TV PÚBLICA

ACTOR PROTAGÓNICO COMEDIA:

ADRIÁN SUAR – SILENCIOS DE FAMILIA – EL TRECE

BIG SHOW:

SHOWMATCH – EL TRECE

PROGRAMA FICCIÓN UNITARIO:

EL MARGINAL – TV PÚBLICA

PROGRAMA FICCIÓN DIARIA:

EDUCANDO A NINA – TELEFE

MEJOR PRODUCCIÓN DEL AÑO:

SHOWMATCH – EL TRECE

MEJOR PROGRAMA DEL AÑO:

EL MARGINAL – TV PÚBLICA

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