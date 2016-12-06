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¡Noche de estrellas! Todos los súper looks de los ganadores de los Premios Tato 2016
Adrián Suar, Griselda Siciliani, Nacho Viale, Mariana Fabbiani, Sebastián Ortega y muchas celebrities más. ¡Fotos de Ciudad.com!
El viernes pasado, la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (Capit) comunicó a través de su cuenta de Twitter los ganadores de los Premios Tato 2016. Y, el lunes por la noche, los galardonados se acercaron al Centro Cultural Kirchner para la ceremonia de premiación.
Adrián Suar, Griselda Siciliani, Nacho Viale y Marcela Tinayre, Mariana Fabbiani y su marido, Mariano Chihade, Sebastián Ortega y su novia, Carla Moure, Juan Minujín, María Laura Santillán, Nelson Castro, Beto Casella, Gerardo Rozin, Malena Guinzburg, Jorgelina Aruzzi, Nicolás Furtado, Germán Paoloski y muchas estrellas más dijeron presente en una velada de súper looks.
El gran ganador de la noche fue El Marginal, incorporada por su calidad al catálogo de Netflix. La serie producida por Sebastían Ortega se alzó con las 12 estatuillas por las que competía y, además, fue elegida como Mejor programa del año. Marcelo Tinelli celebró en Twitter los cinco galardones que recibió ShowMatch. "Felicitaciones por este premio a todos los que lo hacen", escribió el conductor de Bailando 2016.
¡Mirá las fotos!
Todos los ganadores:
PROGRAMA PERIODISTICO-CABLE:
LOS LEUCO – TN
PROGRAMA DEPORTIVO-CABLE:
NET, NUNCA ES TARDE – FOX SPORTS
PROGRAMA DE INTERES GENERAL-CABLE:
PURA QUÍMICA – ESPN
CONDUCCIÓN FEMENINA-CABLE:
MARIA O`DONNELL – 50 MINUTOS- CANAL 26
CONDUCCIÓN MASCULINA-CABLE:
NELSON CASTRO- TN 18 A 21/ EL JUEGO LIMPIO- TN/TN
PROGRAMA DEPORTIVO-AIRE:
CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN TV PÚBLICA – TV PÚBLICA
CORTINA MUSICAL:
EL MARGINAL – TV PÚBLICA – SARA HEBE
DIRECCIÓN EN NO FICCIÓN:
ALEJANDRO RIPOLL – SHOWMATCH – EL TRECE
EDICIÓN EN NO FICCIÓN:
BENDITA – CANAL 9 – VIOLETA CASSANELLI / JULIETA DENISIEJKO / LUCIANO SALMI / AGUSTIN RODRIGUEZ / FACUNDO CHISARIEL
ESCENOGRAFÍA EN NO FICCIÓN:
GUSTAVO POMES – SHOWMATCH – EL TRECE
DIRECCIÓN DE ARTE EN NO FICCIÓN:
VALERIA PALMIERI – SHOWMATCH – EL TRECE
VESTUARIO EN NO FICCIÓN:
SHOWMATCH – EL TRECE – LANA FERRANDO
PROGRAMA INFANTIL:
LOS CREADORES – TELEFE
PANELISTA:
MALENA GUINZBURG – MORFI, TODOS A LA MESA / MORFI CAFÉ – TELEFE
DIRECCIÓN EN FICCIÓN:
EL MARGINAL – TV PUBLICA – LUIS ORTEGA / MARIANO ARDANAZ / JAVIER PEREZ / ALEJANDRO CIANCIO
GUIÓN ORIGINAL DE FICCIÓN:
EL MARGINAL – TV PÚBLICA – ADRIÁN CAETANO / GUILLERMO SALMERON
DIRECCIÓN DE ARTE EN FICCIÓN:
EL MARGINAL – TV PÚBLICA – JULIA FREID
VESTUARIO EN FICCIÓN:
EL MARGINAL – TV PUBLICA – ANDREA DUARTE
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA EN FICCIÓN:
SERGIO DOTTA – EL MARGINAL – TV PUBLICA
EDICIÓN EN FICCIÓN:
EL MARGINAL – TV PUBLICA – GUILLERMO GATTI / PABLO BOLOGNA / FABRICIO RODRIGUEZ / BRUNO WEINSTEIN / ELIZABETH BLAUSTEIN
ESCENOGRAFÍA EN FICCIÓN:
EL MARGINAL- TV PÚBLICA- JULIA FREID
TALENT SHOW:
DUEÑOS DE LA COCINA – TELEFE
PROGRAMA DE COCINA:
COCINEROS ARGENTINOS – TV PUBLICA
REALITY/DOCUREALITY:
PESADILLA EN LA COCINA – TELEFE
PROGRAMA CULTURAL:
RESTO DEL MUNDO – EL TRECE
PROGRAMA DE ENTRETENIMIENTO:
PASAPALABRA- EL TRECE
PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS:
BENDITA – CANAL 9
PROGRAMA DE HUMOR:
PETER CAPUSOTTO Y SUS VIDEOS – TNT
PROGRAMA MUSICAL:
LA PEÑA DE MORFI – TELEFE
ACTOR DE REPARTO:
NICOLÁS FURTADO – EL MARGINAL – TV PÚBLICA
ACTRÍZ DE REPARTO:
JORGELINA ARUZZI – EDUCANDO A NINA – TELEFE
CONDUCCIÓN NOTICIERO:
CRISTINA PÉREZ/RODOLFO BARILI – TELEFE NOTICIAS (A LAS 20) – TELEFE
PROGRAMA PERIODÍSTICO-AIRE:
PERIODISMO PARA TODOS – EL TRECE
NOTICIERO:
TELENOCHE – EL TRECE
LABOR PERIODÍSTICA:
REYNALDO SIETECASE – TELEFE NOTICIAS (A LAS 13) / TELEFE NOTICIAS (A LAS 20)
LABOR CÓMICA:
DIEGO CAPUSOTTO – PETER CAPUSOTTO Y SU VIDEOS – TNT
CONDUCCIÓN FEMENINA-AIRE:
MARIANA FABBIANI – EL DIARIO DE MARIANA – EL TRECE
CONDUCCIÓN MASCULINA-AIRE:
IVÁN DE PINEDA – RESTO DEL MUNDO / PASAPALABRA – EL TRECE
CONDUCCIÓN PERIODISTICA:
SANTIAGO DEL MORO – INTRATABLES-AMÉRICA
MAGAZINE:
EL DIARIO DE MARIANA – EL TRECE
INTERÉS GENERAL:
ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND/LA NOCHE DE MIRTHA – EL TRECE
ACTRIZ PROTAGÓNICA DRAMA:
MARTINA GUSMÁN – EL MARGINAL – TV PÚBLICA
ACTRIZ PROTAGÓNICA COMEDIA:
GRISELDA SICILIANI – EDUCANDO A NINA-TELEFE
ACTOR PROTAGÓNICO DRAMA:
JUAN MINUJÍN – EL MARGINAL – TV PÚBLICA
ACTOR PROTAGÓNICO COMEDIA:
ADRIÁN SUAR – SILENCIOS DE FAMILIA – EL TRECE
BIG SHOW:
SHOWMATCH – EL TRECE
PROGRAMA FICCIÓN UNITARIO:
EL MARGINAL – TV PÚBLICA
PROGRAMA FICCIÓN DIARIA:
EDUCANDO A NINA – TELEFE
MEJOR PRODUCCIÓN DEL AÑO:
SHOWMATCH – EL TRECE
MEJOR PROGRAMA DEL AÑO:
EL MARGINAL – TV PÚBLICA