Juana Tinelli asistió a una gala de una reconocida marca de belleza vestida por los diseñadores Pucheta-Paz. Para esa noche especial, los diseñadores eligieron una pieza adelanto de su próxima colección Archivo Vivo.

Las fotos de Juana Tinelli con el diseño de Pucheta-Paz

Así fue el look diseñado por Gustavo Pucheta y Fabián Paz

“Diseñamos para ella un vestido de silueta anatómica, completamente drapeado en metros y metros de seda fría color blanco. El drapeado, con cortes asimétricos, acompaña la figura desde un solo hombro y desciende envolviendo el cuerpo hasta la cadera, donde un gran lazo da origen a una cola extensa, casi infinita, que aporta dramatismo y movimiento”, explicaron Gustavo Pucheta y Fabián Paz.