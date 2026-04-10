La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 13 hasta el 17 de abril del 2026.

LUNES

Aries: La luna en Piscis te invita a frenar y conectar con lo emocional, revisando situaciones del pasado que necesitan cierre para poder avanzar con mayor claridad y liviandad interior. La vida te enfrenta a decisiones que marcan un antes y un después en tu camino.

Tauro: La luna en Piscis favorece tu sensibilidad y te permite ver con claridad qué situaciones laborales te benefician realmente, abriendo nuevas oportunidades de crecimiento. El apoyo económico y familiar impulsa tu desarrollo.

Géminis: La luna en Piscis potencia tu empatía y mejora la comunicación con tu entorno laboral, facilitando acuerdos y entendimientos importantes en este momento clave. Se concretan firmas y decisiones pendientes con éxito.

Cáncer: Con la luna en Piscis, signo afín, se fortalecen tus emociones y te animás a proyectar a futuro en el amor con mayor confianza y estabilidad emocional. Cambios positivos y viajes que traen evolución personal.

Leo: La luna en Piscis activa tu mundo interno y tus deseos más profundos, pero es necesario cerrar temas pendientes antes de iniciar algo nuevo con mayor seguridad. Animate a dar un salto hacia lo desconocido sin miedo.

Virgo: La luna en Piscis, tu opuesto, despierta tu necesidad de conexión en pareja y te impulsa a equilibrar razón y emoción en decisiones importantes. Foco en crecer y liderar tu camino con determinación.

Libra: La luna en Piscis te libera de tensiones laborales y te brinda una sensación de alivio que te permite reorganizar tu rutina con mayor armonía y bienestar. Ideas nuevas comienzan a tomar forma rápidamente.

Escorpio: La luna en Piscis eleva tu energía emocional y te ayuda a canalizar tus sentimientos de forma más consciente, profunda y productiva en tu vida. Dominás tus impulsos y fortalecés tu interior con coraje.

Sagitario: La luna en Piscis te invita a hacer una pausa, mirar hacia adentro y reflexionar antes de avanzar, para tomar impulso con mayor claridad y enfoque. Tu guía está en tu propia sabiduría interna siempre.

Capricornio: La luna en Piscis te ayuda a ordenar temas familiares y emocionales, permitiéndote también avanzar en pendientes laborales con mayor fluidez y tranquilidad. Esfuerzo que se traduce en resultados concretos.

Acuario: La luna en Piscis puede traer situaciones del pasado que requieren resolución, especialmente en lo familiar, para recuperar equilibrio emocional y estabilidad interna. Dar y recibir desde un lugar justo y consciente.

Piscis: La luna en tu signo te conecta con tu esencia, invitándote a frenar, descansar y dejar que las cosas fluyan sin forzar resultados ni exigencias externas. El descanso será clave para tu claridad mental y emocional.

MARTES

Aries: Mercurio en tu signo activa tu mente y te impulsa a decir lo que pensás sin filtros, generando avances rápidos en trabajo y decisiones personales importantes. Tenés el poder de iniciar lo que deseás con claridad y determinación.

Tauro: Mercurio en Aries te invita a pensar antes de hablar y ordenar ideas internas. Buen momento para planificar en silencio y evitar conflictos innecesarios. Necesitás pausa mental para decidir con seguridad.

Géminis: Tu planeta regente en Aries acelera tu comunicación y te conecta con nuevas ideas, amistades y proyectos que se mueven con rapidez. Claridad total para avanzar con decisión.

Cáncer: Mercurio en Aries activa tu área profesional y te impulsa a tomar decisiones rápidas en el trabajo, aunque debés cuidar la impulsividad en lo que decís. Liderazgo para avanzar con firmeza.

Leo: Mercurio en Aries potencia tu fuego interno y te anima a comunicar tus ideas con fuerza, generando oportunidades de crecimiento y expansión personal. Acción rápida para conquistar metas.

Virgo: Mercurio en Aries te lleva a resolver temas pendientes con intensidad, enfrentando conversaciones necesarias que te ayudan a cerrar ciclos importantes. La muerte: transformación profunda para renacer mejor.

Libra: Mercurio en tu signo opuesto genera diálogos intensos en pareja o sociedades. Es clave escuchar tanto como hablar para evitar tensiones. Acuerdos que fortalecen vínculos.

Escorpio: Mercurio en Aries activa el trabajo diario y te impulsa a tomar decisiones rápidas que mejoran tu rutina, aunque debés evitar discusiones innecesarias. Dedicación para crecer laboralmente.

Sagitario: Mercurio en Aries potencia tu creatividad y te impulsa a expresar lo que sentís sin miedo, abriendo caminos en el amor y proyectos personales. Celebraciones y encuentros positivos.

Capricornio: Mercurio en Aries activa temas familiares y del hogar, generando conversaciones importantes que pueden traer cambios si sabés manejar el tono. Estabilidad si actuás con inteligencia.

Acuario: Mercurio en Aries acelera tu mente y comunicación, favoreciendo acuerdos, ventas y contactos clave para avanzar en tus objetivos actuales. Ideas nuevas que te impulsan.

Piscis: Mercurio en Aries te enfoca en lo económico y te impulsa a tomar decisiones rápidas sobre dinero, generando oportunidades si actuás con claridad. Éxito material con buenas decisiones.

MIÉRCOLES

Aries: La luna en Aries te impulsa a avanzar con determinación, pero es clave no dejar de lado a quienes te acompañan en el camino, especialmente en lo afectivo. Enfócate en tus metas profesionales y sostené tu crecimiento con constancia.

Tauro: La luna en Aries activa tu deseo de disfrutar lo que lograste, pero también te invita a moverte con más decisión en lo económico para sostener tu estabilidad. Seguridad financiera y oportunidades para invertir con inteligencia.

Géminis: Con la luna en Aries, tu mente se acelera y te impulsa a tomar decisiones rápidas en proyectos grupales, favoreciendo avances concretos si mantenés el foco. Ideas que se ejecutan con claridad y determinación.

Cáncer: La luna en Aries puede generar tensiones en temas del hogar, pero también te da la energía necesaria para encarar cambios que venías postergando. Persistencia para superar desafíos y salir fortalecido.

Leo: La luna en Aries enciende tu espíritu aventurero y te impulsa a proyectar viajes o nuevos desafíos laborales que amplían tu visión y crecimiento. Avance firme hacia objetivos importantes con éxito asegurado.

Virgo: La luna en Aries te exige tomar decisiones rápidas en lo laboral, confiando más en tu criterio y soltando el exceso de análisis que suele frenarte. Capacidad para guiar y ordenar procesos con claridad.

Libra: La luna en Aries, tu opuesto, te enfrenta a decisiones en pareja o sociedades, empujándote a actuar con más firmeza y menos duda. Astucia para negociar con inteligencia.

Escorpio: La luna en Aries te impulsa a reorganizar tu rutina laboral con más energía, buscando estabilidad sin perder el control de tus recursos. Cuidar lo que tenés sin cerrarte a nuevas oportunidades.

Sagitario: La luna en Aries potencia tu entusiasmo y te anima a avanzar en proyectos personales con mayor confianza, abriendo puertas a nuevas experiencias. Resultados positivos que llegan con paciencia.

Capricornio: La luna en Aries moviliza temas familiares y te invita a tomar decisiones firmes para sostener tu estructura emocional y material. Esfuerzo constante que se traduce en logros concretos.

Acuario: La luna en Aries activa tu comunicación y te impulsa a resolver situaciones pendientes con rapidez, aunque debés evitar actuar de forma impulsiva. Apoyo de amistades que te ayudan a equilibrarte.

Piscis: La luna en Aries te conecta con el valor propio y te impulsa a tomar decisiones económicas más firmes, confiando en tu intuición y capacidad. Claridad para elegir el camino correcto y evolucionar.

JUEVES

Aries: La luna nueva en tu signo te llena de impulso y energía para iniciar proyectos laborales con mayor confianza, marcando un nuevo comienzo en tu camino profesional. Reorganizás tu economía y consolidás bases sólidas para crecer.

Tauro: La luna nueva en Aries te invita a mirar hacia adentro y proteger tu energía, soltando situaciones que ya no te suman para poder renovarte internamente. Dejás atrás conflictos y aprendés de experiencias pasadas.

Géminis: La luna nueva en Aries activa tus proyectos grupales y te impulsa a avanzar con ideas nuevas, recibiendo respuestas positivas en el ámbito laboral. Vas con decisión hacia lo que querés conquistar.

Cáncer: La luna nueva en Aries te desafía a salir de tu zona de confort profesional, animándote a tomar decisiones que impulsen tu crecimiento. Defendés tu lugar y superás obstáculos con valentía.

Leo: La luna nueva en Aries, signo de fuego como vos, despierta tu pasión y te impulsa a expandirte laboralmente, conectando con nuevas personas. Reconocés tu potencial y proyectás nuevos caminos.

Virgo: La luna nueva en Aries activa temas laborales y económicos, llevándote a retomar proyectos personales que habías dejado en pausa. Avances rápidos que traen entusiasmo y movimiento.

Libra: La luna nueva en tu signo opuesto, Aries, moviliza tus relaciones y te invita a abrirte más al otro, generando nuevas oportunidades de vínculo. Equilibrio en asociaciones que comienzan a dar frutos.

Escorpio: La luna nueva en Aries intensifica tu energía laboral y te empuja a iniciar nuevos caminos profesionales con determinación y coraje. Comienzo potente que trae motivación y crecimiento.

Sagitario: La luna nueva en Aries, signo de fuego, te llena de entusiasmo para comenzar proyectos y mejorar tu entorno familiar con nuevas iniciativas. Celebraciones y noticias positivas que elevan tu ánimo.

Capricornio: La luna nueva en Aries trae desafíos en el ámbito laboral que te impulsan a superarte y mejorar tu situación económica con esfuerzo sostenido. Crecimiento gracias al trabajo en equipo.

Acuario: La luna nueva en Aries activa tu comunicación y tus ideas, impulsándote a retomar vínculos y proyectos que pueden traer éxito personal. Estabilidad y logros compartidos con otros.

Piscis: La luna nueva en Aries renueva tu energía económica y te impulsa a enfocarte en tus recursos, potenciando proyectos personales y familiares. Armonía y bienestar en el hogar y el corazón.

VIERNES

Aries: La luna en Tauro te invita a bajar un cambio y actuar con más seguridad en lo económico, aprovechando oportunidades concretas sin apurarte de más. Energía fuerte para iniciar con pasión, pero con dirección clara.

Tauro: La luna en tu signo te posiciona con firmeza y confianza, permitiéndote abrir caminos que antes estaban bloqueados y avanzar con mayor estabilidad. Aparece una guía clave que ordena tu camino.

Géminis: La luna en Tauro activa procesos internos que terminan trayendo resultados positivos en lo laboral, consolidando decisiones que venías gestando hace tiempo. Nuevas oportunidades económicas comienzan a tomar forma.

Cáncer: La luna en Tauro te conecta con la estabilidad emocional y el disfrute compartido, fortaleciendo vínculos con amistades y recuperando relaciones valiosas. Plenitud emocional con familia y seres queridos.

Leo: La luna en Tauro te pide soltar lo que no funciona en lo profesional para dar lugar a nuevas oportunidades que conecten más con tu deseo real. Renovación en el amor y apertura emocional sincera.

Virgo: La luna en Tauro favorece tu trabajo y te brinda estabilidad económica, permitiéndote avanzar con orden y darte gustos que antes postergabas. Esfuerzo sostenido que se transforma en logros concretos.

Libra: La luna en Tauro fortalece tus vínculos afectivos y te permite disfrutar del amor en pareja y amistades desde un lugar más tranquilo y seguro. Equilibrio y claridad en decisiones importantes.

Escorpio: La luna en Tauro, tu opuesto, te impulsa a comunicarte mejor y aceptar límites en los demás, generando relaciones más sanas y realistas. Estabilidad en lo laboral si sabés sostener lo logrado.

Sagitario: La luna en Tauro te aporta seguridad y constancia, ayudándote a avanzar paso a paso hacia tus objetivos con mayor tranquilidad y confianza. Celebraciones y encuentros que elevan tu energía.

Capricornio: La luna en Tauro potencia tu suerte en lo laboral, trayendo noticias positivas que te permiten avanzar con más confianza en tus proyectos. Equilibrio emocional que guía tus decisiones.

Acuario: La luna en Tauro puede generar cierta incomodidad emocional, invitándote a revisar tus vínculos y conectar más con tu mundo interno. Tu intuición será clave para encontrar respuestas.

Piscis: La luna en Tauro trae situaciones del pasado para resolver, dándote la oportunidad de cerrar ciclos y avanzar con mayor claridad emocional. Decisiones firmes que liberan tu camino.