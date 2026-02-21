La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 23 hasta el 27 de febrero del 2026.

LUNES

Aries: Día para bajar un cambio y sostener lo que vale con luna en Tauro, enfocándote en resultados concretos y disfrute real con mayor conciencia del presente. Avanzas sin apuro pero con firmeza emocional y determinación clara. Ordenas tu energía y consolidás lo logrado con autoridad interna.

Tauro: Con la luna en tu signo te sentís fuerte, magnético y seguro para tomar decisiones desde el deseo profundo y auténtico sin dudas externas. Todo fluye mejor si confiás en tu ritmo interno y respetás tus tiempos. Comienzos sólidos que prometen estabilidad duradera.

Géminis: La luna en Tauro te pide pausa y conexión con el cuerpo para ordenar pensamientos y emociones dispersas que venían aceleradas. Escuchar más y hablar menos te dará claridad y foco mental sostenido. Reflexión necesaria para elegir mejor y sin apuro.

Cáncer: Día para apoyarte en vínculos confiables y disfrutar de pequeños placeres que nutren el alma y calman emociones intensas. La luna en Tauro te brinda contención y seguridad emocional profunda. Bienestar compartido y estabilidad afectiva real.

Leo: Con luna en Tauro el foco está en lo profesional y en demostrar tu valor con hechos, no con palabras ni promesas vacías. Reconocimiento que llega de manera concreta y sostenida. Liderazgo sólido y respetado por todos.

Virgo: La luna en Tauro te ayuda a confiar más en el proceso y menos en el control excesivo que te agota. Día ideal para planificar a largo plazo con serenidad y coherencia interna clara. Crecimiento paso a paso bien construido.

Libra: Jornada para profundizar compromisos emocionales y financieros desde un lugar más auténtico y honesto con vos mismo. La luna en Tauro te conecta con deseos verdaderos y necesidades reales. Acuerdos equilibrados y sinceros.

Escorpio: La luna en oposición activa temas de pareja y sociedades que piden estabilidad y confianza mutua sin juegos de poder. Escuchar al otro será clave para avanzar sin tensiones innecesarias. Armonía que se construye con paciencia.

Sagitario: Día para ordenar rutinas y cuidar el cuerpo con luna en Tauro, encontrando placer en lo simple y cotidiano. Menos impulso y más constancia te favorecen en todo sentido. Equilibrio entre dar y recibir justo.

Capricornio: La luna en Tauro potencia tu creatividad y tu capacidad de disfrutar lo que haces sin culpa ni exigencia. Permitirte gozar también es parte del éxito sostenido. Alegría merecida y confianza renovada.

Acuario: Jornada para atender asuntos del hogar y las emociones profundas que piden calma y presencia consciente. La luna en Tauro te invita a echar raíces internas y bajar revoluciones. Cuidar lo propio te da seguridad.

Piscis: Con luna en Tauro lográs expresar lo que sentís con mayor claridad y calma emocional sostenida. Conversaciones sanadoras y decisiones desde el corazón presente. Sensibilidad contenida y amor consciente.

MARTES

Aries: Esta luna creciente pide acelerar y poner más energía en acción, moverte sin pausa hasta que tus ideas enciendan la chispa del crecimiento personal y te animen a ir más allá. Compites y te destacás por tu lugar ganado.

Tauro: Con luna creciente comenzás a notar que tus proyectos fluyen con facilidad y en el amor se multiplican oportunidades seguras y concretas que fortalecen tu confianza. Ordenás tu vida con estabilidad lograda y firme.

Géminis: La luna creciente marca que los socios serán clave para un futuro con mejores oportunidades, pensá bien antes de actuar y elegí con claridad mental estratégica. Cortar lo nocivo es necesario ahora.

Cáncer: Con luna creciente recuperás energía interior para cuidarte más, sin abarcar de más ni exigirte por encima de tus verdaderas fuerzas emocionales. Ordenás tu vida desde el amor familiar sincero.

Leo: Esta luna creciente trae movimiento y oportunidades laborales, personas que te quieren iluminan el camino y refuerzan tu seguridad personal y profesional. Sos sostén y valor dentro del trabajo.

Virgo: La oposición solar te invita a bajar un cambio y correrte un poco del centro, no pueden brillar dos soles a la vez en esta etapa clave. Avanzás alineado a tu exigencia interna.

Libra: Con luna creciente nacen proyectos creativos o vínculos importantes, las oportunidades se abren y la mente se llena de ideas positivas expansivas. Una inversión impulsa tu plan laboral concreto.

Escorpio: La luna creciente trae respuestas laborales, aparecen sociedades y personas claves para sostener un proyecto a largo plazo con compromiso real. Ordenás el dinero con visión firme.

Sagitario: Seguís tu camino con fe y dirección, aunque surjan distracciones o amores que intenten desviarte del verdadero objetivo personal. Equilibrio material y concreción sostenida.

Capricornio: La luna creciente abre oportunidades en el amor, disfrutá más del vínculo y no dejes pasar momentos valiosos en pareja y conexión real. Estabilidad y prioridad económica clara.

Acuario: Tiempo de creatividad y brillo personal, todo fluye fácil y aparecen propuestas tentadoras que activan el disfrute y la expresión auténtica. Organizás un viaje familiar especial.

Piscis: Ordená ideas, firmá acuerdos y definí qué querés a futuro, la luna creciente te ayuda a decidir con mayor claridad interna. Buen acuerdo con socio o pareja estable.

MIÉRCOLES

Aries: Día para destacarte en competencias y debates con luna en Géminis, usando rapidez mental y estrategia inteligente para avanzar sin frenar tu impulso ni tu deseo de liderar ideas nuevas. Dominás la palabra y abrís caminos nuevos con decisión.

Tauro: Un día para resolver temas económicos y acuerdos con luna en Géminis, hablando claro y tomando decisiones prácticas sin perder calma emocional ni estabilidad personal. Equilibrio entre ideas y recursos bien usados.

Géminis: Con la luna en tu signo este será un día activo y brillante donde comunicás con facilidad y atraés oportunidades por tu versatilidad natural y carisma mental. Claridad mental y decisión acertada hoy.

Cáncer: Un día más introspectivo con luna en Géminis donde necesitás ordenar pensamientos y emociones antes de expresarte con confianza y seguridad interna. Escuchá tu intuición y no te apures.

Leo: Jornada ideal para reuniones y proyectos grupales donde tu carisma se potencia al compartir ideas y motivar a otros con entusiasmo genuino. Expansión social y planes futuros firmes.

Virgo: Hoy con luna en Géminis te exigís precisión mental y respuestas rápidas en lo laboral, cuidá no sobrecargarte de tareas innecesarias ni mentales. Concentración que rinde frutos reales.

Libra: Un día favorable para estudios, charlas importantes y acuerdos justos con luna en Géminis que te ayuda a decidir con objetividad y equilibrio mental. Equilibrio logrado con palabras claras.

Escorpio: La luna en Géminis activa conversaciones profundas que pueden incomodarte pero te permiten liberar tensiones y ganar claridad emocional sostenida. Elegir con calma te fortalece.

Sagitario: Con luna en oposición es un día para escuchar al otro y replantear acuerdos desde el diálogo sincero sin perder tu libertad ni visión personal. Reconocimiento compartido y merecido.

Capricornio: Día dinámico para organizar tareas y resolver pendientes con luna en Géminis, avanzás mejor si delegás y hablás lo necesario sin rigidez. Trabajo en equipo efectivo hoy.

Acuario: Jornada creativa y estimulante donde la luna en Géminis potencia ideas originales y conexiones inspiradoras que te motivan a innovar sin miedo. Animarte a algo distinto trae aire nuevo.

Piscis: La luna en Géminis te invita a expresar lo que sentís y poner en palabras emociones que venías guardando para sanar vínculos. Sensibilidad comunicada con dulzura consciente.

JUEVES

Aries: Mercurio retrógrado te pide frenar impulsos y revisar decisiones pasadas, escuchar más tu intuición antes de actuar sin medir consecuencias, ganando perspectiva mental y coherencia con tus ideales. Parar también es avanzar con conciencia.

Tauro: Este tránsito invita a replantear sueños y proyectos colectivos, no todo lo que parecía seguro lo es, revisá acuerdos con calma y alinealos con tus verdaderos valores. Elegís con mayor claridad interna.

Géminis: Mercurio retrógrado desordena planes laborales, revisá mensajes, papeles y promesas antes de comprometerte con algo nuevo para evitar confusiones innecesarias. Necesitás pensar antes de decidir bien.

Cáncer: Tiempo de replantear creencias y estudios, viejas ideas vuelven para ser comprendidas desde otro nivel emocional y espiritual más maduro. Confiá en tu sabiduría interna.

Leo: Mercurio retrógrado mueve temas emocionales profundos, conversaciones pendientes salen a la luz para sanar viejos silencios y liberar cargas internas. Tu sensibilidad guía el proceso sanador.

Virgo: Revisás vínculos y acuerdos importantes, no todo se dice claramente, escuchá entre líneas y evitá conclusiones rápidas o defensivas. El equilibrio se restablece con honestidad.

Libra: Este tránsito te pide ordenar rutinas y hábitos, pequeños descuidos pueden generar confusión si no prestás atención al detalle cotidiano. Perfeccionás lo que hacés con enfoque.

Escorpio: Mercurio retrógrado reactiva amores del pasado o deseos no resueltos, tiempo ideal para comprender lo que sentís y transformarlo. El pasado trae enseñanza valiosa.

Sagitario: Se activan temas familiares y emocionales, conversaciones pendientes necesitan empatía y paciencia para evitar malentendidos y fortalecer lazos. La unión sana desde el diálogo.

Capricornio: Revisá papeles, mensajes y traslados, la comunicación puede fallar si no sos claro o apurás respuestas que requieren más reflexión. Pensá antes de hablar.

Acuario: Mercurio retrógrado pide revisar finanzas y valores personales, evitá gastos confusos o promesas poco claras que no respeten tu libertad. Cuidás lo que es tuyo.

Piscis: Este tránsito te atraviesa de lleno, momento de introspección, revisión personal y conexión profunda con tu voz interna y tu verdad. Encontrás respuestas dentro.

VIERNES

Aries: Día para bajar un cambio y conectar con lo emocional con luna en Cáncer, escuchando lo que sentís antes de actuar y protegiendo tu energía vital, respetando tus tiempos internos sin exigirte definiciones inmediatas. Nace una emoción sincera que te fortalece y te conecta con mayor humanidad.

Tauro: Un día para disfrutar del hogar, los afectos y el cuidado personal con luna en Cáncer, encontrando seguridad en lo simple y conocido, valorando lo auténtico por sobre lo material o externo. Contención y estabilidad emocional que sostiene.

Géminis: Con luna en Cáncer este será un día para hablar desde el corazón y ordenar emociones ligadas al valor personal y las decisiones afectivas, expresándote con honestidad sin miedo a mostrar sensibilidad. Acuerdos desde la empatía consciente.

Cáncer: La luna en tu signo potencia tu sensibilidad y magnetismo emocional, conectás con lo que necesitás y te animás a pedirlo, confiando más en tu percepción y cuidado personal. Intuición afinada y protección energética.

Leo: Un día más introspectivo donde la luna en Cáncer te invita a sanar viejas emociones antes de exponerte nuevamente, entendiendo que retirarte también es un acto de poder. Descanso emocional reparador y necesario.

Virgo: Con luna en Cáncer te apoyás en amigos y grupos que te contienen, compartís sentimientos y alivianás exigencias internas, aceptando ayuda sin sentir pérdida de control. Apoyo sincero y celebración afectiva compartida.

Libra: Jornada sensible en lo profesional donde necesitás reconocimiento emocional además de resultados con luna en Cáncer, buscando coherencia entre lo que sentís y mostrás. equilibrio entre emoción y compromiso real.

Escorpio: La luna en Cáncer activa una profundidad emocional poderosa que te ayuda a sanar vínculos y fortalecer la confianza, animándote a abrirte sin perder intensidad. Amor que se renueva desde la verdad.

Sagitario: Día para mirar hacia adentro y revisar apegos emocionales con luna en cáncer, soltando lo que ya no nutre y redefiniendo prioridades más auténticas. Transformación emocional consciente y liberadora.

Capricornio: Con luna en oposición se activan temas de pareja y vínculos cercanos que piden más presencia y sensibilidad, dejando rigidez para construir mayor cercanía. Equilibrio emocional en relaciones importantes.

Acuario: Un día para cuidar el cuerpo y las emociones con luna en Cáncer, bajando el ritmo y escuchando tus necesidades reales, integrando mente y sentir con coherencia. Dar y recibir en armonía consciente.

Piscis: La luna en Cáncer potencia tu creatividad, ternura y capacidad de amar, conectás con lo que te hace bien profundamente y compartís desde el alma. Plenitud emocional compartida y genuina.