Esta semana llega con un giro energético potente: Urano, el planeta de los cambios inesperados, entra en Géminis y activa una verdadera revolución mental, anuncia Jimena La Torre.

Las ideas fluyen a gran velocidad, la comunicación se vuelve intensa y todo aquello que parecía estable podría cambiar de un momento a otro.

Es tiempo de adaptarse, pensar diferente y abrirse a nuevas formas de ver el mundo.

♈ Aries

Urano en Géminis electriza tu zona de comunicación y mente. Tus ideas serán rápidas y directas, pero cuidado con las palabras impulsivas. Es un momento excelente para aprender algo nuevo de forma autodidacta o hacer un viaje corto inesperado que cambie tu perspectiva.

* Carta de la suerte: Caballero de Espadas. Te impulsa a lanzarte de lleno por tus ideas con determinación y sin miedo, cortando cualquier obstáculo mental.

♉ Tauro

Este tránsito toca tus finanzas y valores. Urano te invita a buscar formas innovadoras y tecnológicas de generar ingresos. Lo tradicional ya no funciona; atrévete a diversificar. Tu concepto de seguridad está cambiando rápidamente.

* Carta de la suerte: Dos de Espadas. Te pide calma antes de decidir. Analiza las opciones creativas que surgen, pero no tomes una decisión financiera importante hasta tener toda la información.

♊ Géminis

Con Urano en tu signo, estás en pleno proceso de reinvención. Sentirás una necesidad inmensa de libertad y de expresar tu verdadera identidad. Tu mente estará más brillante que nunca, generando ideas revolucionarias. Acepta el cambio, es tu nueva normalidad.

* Carta de la suerte: As de Espadas. Simboliza un cambio mental, una verdad revelada. Es el inicio de un nuevo camino intelectual o un proyecto brillante que nace de tu propia mente.

♋ Cáncer

Urano actúa en tu zona del subconsciente. Prepárate para sueños intensos, revelaciones intuitivas y la liberación repentina de viejos patrones mentales. Es un buen momento para terapias alternativas o para escribir tus pensamientos más profundos.

* Carta de la suerte: Reina de Espadas. Te otorga la claridad necesaria para analizar tus emociones desde la lógica. Usa tu intelecto para proteger tu paz mental con sabiduría.

♌ Leo

Tus grupos, amistades y proyectos a futuro se ven influenciados por esta energía eléctrica. Conocerás personas muy diferentes y estimulantes que cambiarán tus metas. Es el momento de colaborar en proyectos innovadores o sociales. Tu red de contactos se expande de forma inesperada.

* Carta de la suerte: Rey de Espadas. Te da la autoridad y el juicio claro para liderar a tu grupo o decidir qué proyectos realmente valen la pena. Decide con la cabeza.

♍ Virgo

Este tránsito afecta tu carrera y reputación. Prepárate para cambios repentinos en tu trabajo o dirección profesional. Urano te empuja a buscar una vocación que te dé más libertad intelectual y te permita innovar. Tu forma de trabajar debe actualizarse.

* Carta de la suerte: Seis de Espadas. Te indica que es hora de moverte hacia aguas más tranquilas intelectualmente. El cambio de horizonte será sumamente positivo.

♎ Libra

Esta entrada de Urano a Géminis hace que tengas la posibilidad de armar acuerdos con gente muy diferente y que puedas acceder a situaciones importantes de desarrollo profesional con gran tecnología.

* Carta de la suerte: La justicia : tendrás la capacidad de gestionar la justicia favorable.

♏ Escorpio

Urano en Géminis expande tu mente filosófica y tus ganas de explorar. Sentirás un deseo repentino de estudiar temas inusuales o cambiar radicalmente tus creencias. Tu visión del mundo se vuelve más ecléctica e inclusiva.

* Carta de la suerte: Siete de Espadas. Te advierte que seas astuto. Para lograr esa expansión, quizás necesites planificar con estrategia y discreción.

♐ Sagitario

Tus relaciones y parejas se revolucionan. Personas muy independientes o intelectualmente estimulantes entrarán en tu vida. Tus contratos y acuerdos podrían cambiar de forma repentina. Busca compañeros que respeten tu necesidad de libertad mental.

* Carta de la suerte: Cinco de Espadas. Te advierte sobre conflictos intelectuales innecesarios. No siempre tienes que ganar la discusión; prioriza tu paz mental.

♑ Capricornio

Urano toca tu zona del trabajo diario y la salud. Es hora de innovar en tu día a día. Introduce tecnología en tus tareas o cambia radicalmente tu rutina de bienestar. Tu cuerpo y tu mente necesitan estímulos nuevos para funcionar bien.

* Carta de la suerte: Rueda de la Fortuna. Los cambios en tu rutina son parte de un ciclo mayor. Adáptate con optimismo; la suerte te acompaña si fluyes.

♒ Acuario

Urano, tu regente, potencia tu creatividad, romance y autoexpresión. Tus talentos se disparan de forma original e impredecible. Es un momento excelente para un hobby inusual o un romance chispeante y diferente.

* Carta de la suerte: La Estrella. Te trae esperanza e inspiración. Confía en tu visión única; el universo te guía hacia tu expresión más auténtica.

♓ Piscis

Este tránsito afecta tu hogar y raíces emocionales. Podrían surgir cambios inesperados en tu vivienda. Buscarás entender tu pasado y tus emociones desde una perspectiva más desapegada y lógica. Es hora de ventilar viejos asuntos.

* Carta de la suerte: Nueve de Espadas. No dejes que los pensamientos negativos te paralicen. La mayoría de tus miedos están solo en tu cabeza; usa la lógica para desarmarlos.