El horóscopo del fin de semana llega con energía intensa y varios signos van a tener que actuar sí o sí. Mirá qué te depara el destino este sábado 18 y domingo 19 de abril según la astrología y la inteligencia artificial.

Aries

El universo te frena en seco: si seguís reaccionando impulsivamente, podés arrepentirte.

Aries es el signo que más va a sufrir en mayo, según la IA. (Foto: AdobeStock) Por: Aleksey - stock.adobe.com

Tauro

Se viene un cambio que no podés evitar: salir de tu zona cómoda será clave.

Tauro será el signo que mejor le irá en todos los aspectos de su vida. (Foto: AdobeStock)

Géminis

Cuidado con lo que decís: una frase de más puede generar un problema.

El signo de Géminis es de naturaleza positiva y de cualidad mutable. (Foto: Archivo)

Cáncer

El foco sos vos: dejá de postergarte por los demás.

Según la astrología kármica, el signo de Cáncer simboliza nuestra conciencia paterna.

Leo

Bajá el ego o vas a chocar: este finde te toca escuchar.

Leo simboliza la fuerza de la vida, es regido por el Sol y pertenece, junto a Aries y Sagitario, a los signos de fuego. (Foto: Archivo)

Virgo

Soltá el control YA: no todo tiene que salir perfecto.

Virgo signo (Foto: IA).

Libra

Se termina la indecisión: hay algo que tenés que definir urgente.

Libra, el signo del amor

Escorpio

Explota una verdad: algo que venías evitando se revela.

Por qué Escorpio es el signo del zodíaco más pasional, según la Inteligencia Artificial. Fuente: redes

Sagitario

Frená antes de hablar: podés herir a alguien sin querer.

Sagitario (Foto: IA).

Capricornio

Basta de exigencia: este finde necesitás parar.

Capricornio (Foto: IA).

Acuario

Alguien del pasado reaparece: ¿le abrís la puerta o no?.

Acuario, signo de aire, simboliza la revolución y representa la sabiduría al ser. (Foto: Archivo)

Piscis

Tu intuición no falla: escuchate más que nunca.