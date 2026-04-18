El horóscopo del fin de semana llega con energía intensa y varios signos van a tener que actuar sí o sí. Mirá qué te depara el destino este sábado 18 y domingo 19 de abril según la astrología y la inteligencia artificial.
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Aries
El universo te frena en seco: si seguís reaccionando impulsivamente, podés arrepentirte.
Tauro
Se viene un cambio que no podés evitar: salir de tu zona cómoda será clave.
Géminis
Cuidado con lo que decís: una frase de más puede generar un problema.
Cáncer
El foco sos vos: dejá de postergarte por los demás.
Leo
Bajá el ego o vas a chocar: este finde te toca escuchar.
Virgo
Soltá el control YA: no todo tiene que salir perfecto.
Libra
Se termina la indecisión: hay algo que tenés que definir urgente.
Escorpio
Explota una verdad: algo que venías evitando se revela.
Sagitario
Frená antes de hablar: podés herir a alguien sin querer.
Capricornio
Basta de exigencia: este finde necesitás parar.
Acuario
Alguien del pasado reaparece: ¿le abrís la puerta o no?.
Piscis
Tu intuición no falla: escuchate más que nunca.