La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 20 hasta el 24 de abril del 2026.

LUNES

Aries: La Luna creciente impulsa tu ambición profesional y te brinda confianza para avanzar con determinación. Nuevas oportunidades laborales mejoran tus ingresos y consolidan proyectos que fortalecen tu estabilidad económica.

Tauro: Esta fase lunar estimula tu crecimiento profesional y el deseo de iniciar proyectos que realmente te apasionen. Tu creatividad y sensibilidad favorecen avances laborales sólidos y el desarrollo de actividades con proyección duradera.

Géminis: La Luna creciente favorece decisiones laborales importantes y te impulsa a concretar ideas pendientes. Tu claridad mental permite organizar proyectos con éxito, generando oportunidades que fortalecen tu crecimiento profesional.

Cáncer: La energía de la Luna creciente potencia tu liderazgo y visibilidad en el trabajo. Tu intuición te guía para tomar decisiones acertadas, favoreciendo el reconocimiento profesional y la consolidación de metas laborales estables.

Leo: Esta fase lunar fortalece tu brillo personal y tu capacidad de liderazgo en el ámbito profesional. Es un momento propicio para negociar, coordinar equipos y avanzar con seguridad hacia objetivos laborales ambiciosos.

Virgo: La Luna creciente estimula tu capacidad de análisis y planificación estratégica. Proyectos laborales avanzan con estabilidad y creatividad, permitiéndote integrar sensibilidad y eficiencia para alcanzar resultados profesionales concretos.

Libra: La influencia lunar incrementa tu iniciativa y confianza para asumir nuevos desafíos laborales. Es un período ideal para tomar decisiones firmes, iniciar proyectos y fortalecer tu posición profesional con mayor seguridad.

Escorpio: La Luna creciente te impulsa a superar desafíos profesionales mediante determinación y estrategia. Tu esfuerzo se traduce en reconocimiento y estabilidad económica, permitiéndote consolidar un liderazgo sólido y duradero.

Sagitario: Esta fase lunar estimula la expansión de tus ideas y el desarrollo de proyectos laborales exitosos. Tu entusiasmo y organización favorecen avances significativos, permitiéndote alcanzar metas profesionales con mayor confianza.

Capricornio: La Luna creciente mejora tu productividad y fortalece tu estabilidad profesional. Con paciencia y constancia lográs consolidar proyectos económicos, generando resultados favorables y mayor seguridad financiera a largo plazo.

Acuario: La energía lunar activa asociaciones laborales y nuevas oportunidades de colaboración. Tu visión innovadora te permite aprovechar cambios positivos, fortaleciendo tu crecimiento profesional y ampliando tus horizontes económicos.

Piscis: La Luna creciente potencia tu sensibilidad y creatividad aplicadas al trabajo. El apoyo de personas cercanas favorece la concreción de proyectos, permitiéndote avanzar con confianza hacia logros profesionales estables y sostenidos.

MARTES

Aries: La Luna en Cáncer impulsa cambios laborales ligados al hogar y proyectos familiares. Es momento de reorganizar prioridades, fortalecer alianzas y avanzar con sensibilidad estratégica hacia metas profesionales estables.

Tauro: Esta Luna favorece acuerdos laborales y comunicación empática con el entorno. Consolidás proyectos con mayor seguridad emocional, logrando estabilidad y confianza en decisiones profesionales que fortalecen tu crecimiento económico.

Géminis: La energía canceriana estimula el enfoque en recursos y planificación financiera. Nuevas oportunidades laborales surgen al trabajar en equipo, permitiéndote organizar estrategias sólidas y avanzar con mayor seguridad material.

Cáncer: Con la Luna en tu signo se potencia tu magnetismo profesional y liderazgo emocional. Es un período ideal para iniciar proyectos propios, fortalecer tu posición laboral y tomar decisiones con confianza y sensibilidad estratégica.

Leo: Esta influencia te invita a trabajar desde la introspección y la planificación silenciosa. Resolver asuntos pendientes permitirá consolidar tu camino profesional y prepararte para un crecimiento laboral más estable y seguro.

Virgo: La Luna en Cáncer fortalece vínculos laborales y proyectos colectivos. El apoyo de tu entorno será clave para avanzar con estabilidad, permitiéndote concretar objetivos profesionales mediante cooperación y compromiso emocional.

Libra: Se activan oportunidades de reconocimiento en el ámbito profesional. Tu sensibilidad y capacidad de liderazgo favorecen acuerdos estratégicos, permitiéndote consolidar metas laborales y fortalecer tu reputación dentro del entorno laboral.

Escorpio: Esta energía impulsa expansión profesional mediante estudios, viajes o nuevas experiencias. Confiar en tu intuición te permitirá tomar decisiones acertadas y avanzar hacia proyectos laborales con mayor proyección y estabilidad.

Sagitario: La Luna en Cáncer favorece la reorganización de recursos compartidos y estrategias financieras. Es un momento ideal para cerrar acuerdos y fortalecer la seguridad económica dentro de proyectos laborales conjuntos.

Capricornio: Con la Luna en tu signo opuesto se destacan asociaciones y alianzas laborales. La cooperación y el compromiso emocional permiten consolidar acuerdos estratégicos que impulsan tu crecimiento profesional y estabilidad futura.

Acuario: Esta influencia mejora la organización de tu rutina laboral y fomenta un ambiente de trabajo más armonioso. Implementar hábitos eficientes permitirá optimizar resultados y fortalecer tu bienestar profesional a largo plazo.

Piscis: La energía canceriana potencia tu creatividad aplicada al trabajo y favorece proyectos que nacen desde la inspiración. Es un período propicio para consolidar ideas y avanzar con confianza hacia logros profesionales duraderos.

MIÉRCOLES

Aries: Júpiter en Cáncer impulsa crecimiento laboral a través de alianzas confiables y proyectos familiares. La intuición guía decisiones acertadas, permitiéndote consolidar bases profesionales sólidas y alcanzar estabilidad económica sostenida.

Tauro: Esta influencia favorece acuerdos laborales y comunicación empática con el entorno. Nuevas oportunidades surgen al colaborar con personas de confianza, fortaleciendo tu seguridad económica y permitiendo un crecimiento profesional constante y estable.

Géminis: Júpiter en Cáncer estimula el desarrollo de ideas que generan beneficios económicos. La planificación estratégica y el apoyo de tu entorno facilitan avances laborales significativos, permitiéndote consolidar proyectos con mayor estabilidad y proyección futura.

Cáncer: Con Júpiter en tu signo se amplifica tu liderazgo emocional y tu capacidad para iniciar proyectos propios. Es un período de expansión profesional, reconocimiento y confianza en tus decisiones, consolidando una base laboral sólida y duradera.

Leo: Esta energía favorece el trabajo desde la introspección y la planificación estratégica. Resolver asuntos pendientes permitirá preparar el terreno para futuras oportunidades laborales, fortaleciendo tu estabilidad y crecimiento profesional a largo plazo.

Virgo: Júpiter en Cáncer fortalece proyectos colectivos y redes profesionales. El apoyo de amistades y equipos de trabajo facilita avances concretos, permitiéndote alcanzar metas laborales con mayor seguridad y consolidar relaciones beneficiosas para el futuro.

Libra: Se activan oportunidades de reconocimiento y crecimiento en el ámbito profesional. Tu capacidad para liderar con sensibilidad y equilibrio favorece acuerdos estratégicos que fortalecen tu reputación y consolidan una posición laboral estable.

Escorpio: Esta influencia impulsa la expansión profesional mediante estudios, viajes o nuevos conocimientos. Confiar en tu intuición te permitirá tomar decisiones acertadas, abriendo caminos hacia proyectos laborales con mayor proyección y estabilidad económica.

Sagitario: Júpiter en Cáncer favorece la reorganización de recursos compartidos y acuerdos financieros. Es un momento ideal para fortalecer alianzas estratégicas que impulsen tu crecimiento profesional y aseguren una base económica más sólida y estable.

Capricornio: Con Júpiter en tu signo opuesto se destacan asociaciones laborales y acuerdos importantes. La cooperación y el compromiso emocional permiten consolidar proyectos conjuntos, generando crecimiento profesional y estabilidad a largo plazo.

Acuario: Esta energía mejora la organización de tu rutina laboral y fomenta un ambiente de trabajo más armonioso. Implementar hábitos eficientes y colaborar con personas de confianza permitirá optimizar resultados y fortalecer tu bienestar profesional.

Piscis: Júpiter en Cáncer potencia tu creatividad aplicada al trabajo y favorece proyectos inspiradores. La confianza en tu intuición y el apoyo de tu entorno facilitan avances significativos, consolidando logros profesionales estables y duraderos.

JUEVES

Aries: La Luna en Leo impulsa tu liderazgo y te anima a destacar en el ámbito laboral con confianza renovada. Es un momento ideal para asumir responsabilidades y mostrar tu talento, logrando reconocimiento y avances concretos.

Tauro: Esta Luna fortalece tu seguridad profesional y te permite tomar decisiones firmes en el trabajo. Tu perseverancia y autoestima se potencian, facilitando logros sostenidos y la consolidación de proyectos importantes.

Géminis: La energía leonina dinamiza tu comunicación y te brinda oportunidades para destacarte en reuniones y acuerdos laborales. Tus ideas captan atención y favorecen avances profesionales con resultados visibles y positivos.

Cáncer: La Luna en Leo estimula tu creatividad aplicada al trabajo, permitiéndote resolver desafíos con ingenio. Es un período favorable para fortalecer tu posición laboral y obtener reconocimiento por tus capacidades.

Leo: Con la Luna en tu signo aumenta tu magnetismo profesional y tu capacidad de liderazgo. Es un momento propicio para iniciar proyectos, tomar decisiones importantes y consolidar tu imagen dentro del ámbito laboral.

Virgo: Esta influencia te invita a planificar con calma y trabajar estratégicamente desde la introspección. Preparar el terreno con paciencia te permitirá alcanzar metas profesionales sólidas y estables en el corto plazo.

Libra: La Luna en Leo favorece proyectos grupales y alianzas laborales. Tu capacidad para liderar y colaborar impulsa avances significativos, permitiéndote consolidar objetivos profesionales con reconocimiento y apoyo del entorno.

Escorpio: Se activan oportunidades de crecimiento y visibilidad en el ámbito profesional. Tu determinación y enfoque te permiten destacarte, logrando avances concretos y fortaleciendo tu reputación laboral de manera sostenida.

Sagitario: Esta energía impulsa la expansión profesional a través de nuevos conocimientos o proyectos. La confianza y el entusiasmo favorecen decisiones acertadas que abren caminos hacia un desarrollo laboral más prometedor.

Capricornio: La Luna en Leo fortalece tu ambición profesional y facilita la integración en equipos exitosos. Es un momento ideal para consolidar proyectos y avanzar hacia metas laborales con estabilidad y reconocimiento.

Acuario: Con la Luna en oposición se destacan asociaciones laborales y acuerdos estratégicos. La cooperación y el equilibrio en los vínculos permiten consolidar proyectos conjuntos y avanzar con mayor seguridad profesional.

Piscis: Esta influencia potencia tu organización y dedicación en el trabajo. Colaborar con socios o equipos facilita la concreción de proyectos, generando estabilidad y avances profesionales con resultados duraderos.

VIERNES

Aries: La Luna creciente impulsa tu ambición profesional y te brinda confianza para avanzar con determinación. Nuevas oportunidades laborales mejoran tus ingresos y consolidan proyectos que fortalecen tu estabilidad económica.

Tauro: Esta fase lunar estimula tu crecimiento profesional y el deseo de iniciar proyectos que realmente te apasionen. Tu creatividad y sensibilidad favorecen avances laborales sólidos y el desarrollo de actividades con proyección duradera.

Géminis: La Luna creciente favorece decisiones laborales importantes y te impulsa a concretar ideas pendientes. Tu claridad mental permite organizar proyectos con éxito, generando oportunidades que fortalecen tu crecimiento profesional.

Cáncer: La energía de la Luna creciente potencia tu liderazgo y visibilidad en el trabajo. Tu intuición te guía para tomar decisiones acertadas, favoreciendo el reconocimiento profesional y la consolidación de metas laborales estables.

Leo: Esta fase lunar fortalece tu brillo personal y tu capacidad de liderazgo en el ámbito profesional. Es un momento propicio para negociar, coordinar equipos y avanzar con seguridad hacia objetivos laborales ambiciosos.

Virgo: La Luna creciente estimula tu capacidad de análisis y planificación estratégica. Proyectos laborales avanzan con estabilidad y creatividad, permitiéndote integrar sensibilidad y eficiencia para alcanzar resultados profesionales concretos.

Libra: La influencia lunar incrementa tu iniciativa y confianza para asumir nuevos desafíos laborales. Es un período ideal para tomar decisiones firmes, iniciar proyectos y fortalecer tu posición profesional con mayor seguridad.

Escorpio: La Luna creciente te impulsa a superar desafíos profesionales mediante determinación y estrategia. Tu esfuerzo se traduce en reconocimiento y estabilidad económica, permitiéndote consolidar un liderazgo sólido y duradero.

Sagitario: Esta fase lunar estimula la expansión de tus ideas y el desarrollo de proyectos laborales exitosos. Tu entusiasmo y organización favorecen avances significativos, permitiéndote alcanzar metas profesionales con mayor confianza.

Capricornio: La Luna creciente mejora tu productividad y fortalece tu estabilidad profesional. Con paciencia y constancia lográs consolidar proyectos económicos, generando resultados favorables y mayor seguridad financiera a largo plazo.

Acuario: La energía lunar activa asociaciones laborales y nuevas oportunidades de colaboración. Tu visión innovadora te permite aprovechar cambios positivos, fortaleciendo tu crecimiento profesional y ampliando tus horizontes económicos.

Piscis: La Luna creciente potencia tu sensibilidad y creatividad aplicadas al trabajo. El apoyo de personas cercanas favorece la concreción de proyectos, permitiéndote avanzar con confianza hacia logros profesionales estables y sostenidos.