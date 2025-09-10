¿Te cuesta soltar? ¿Sos celoso, controlador o manipulador sin darte cuenta? La astrología tiene mucho que decir sobre cómo se comportan los signos del zodíaco en las relaciones. Algunos son apasionados y leales, pero otros pueden llegar a ser bastante tóxicos en el amor.

A continuación, te mostramos el ranking de los signos más tóxicos del zodíaco cuando se enamoran. ¡Descubrí si estás en la lista!

1. Escorpio – El rey del control emocional

Escorpio es intenso, profundo y misterioso. Pero cuando se trata del amor, esa intensidad puede convertirse en posesividad, celos extremos y manipulación emocional. Si siente que lo traicionaste, prepárate para un drama de película. Frase clásica: “Si no sos mío, no sos de nadie”.

(Foto: Adobe Stock).

2. Cáncer – El manipulador sentimental

Cáncer es sensible y amoroso, pero también puede ser extremadamente emocional y dependiente. Cuando no recibe el cariño que espera, recurre a la culpa y al chantaje emocional. Frase clásica: “Después de todo lo que hice por vos…”.

Cáncer (Foto: IA).

3. Capricornio – El controlador silencioso

Capricornio no suele mostrar sus emociones, pero en el fondo necesita tener todo bajo control, incluso en una relación. Puede volverse frío, calculador y dominante, especialmente si siente que pierde el poder. Frase clásica: “Yo sé lo que es mejor para los dos”.

Capricornio (Foto: IA).

4. Virgo – El crítico eterno

Virgo ama el orden, la perfección y los detalles. Pero en el amor, eso puede traducirse en críticas constantes, exigencias y cero tolerancia a los errores ajenos. Su “corrección” puede ser agotadora. Frase clásica: “Si me hubieras hecho caso, esto no pasaba”.

(Foto: Adobe Stock). Por: Ivan Guia - stock.adobe.com

5. Sagitario – El libre que no se compromete

Sagitario es el alma libre del zodíaco, lo cual suena ideal… hasta que estás en pareja con uno. Tiende a evitar el compromiso, desaparecer sin explicación y lastimar sin querer, por su brutal honestidad. Frase clásica: “No es que no te quiera, es que necesito mi espacio”.

Sagitario (Foto: Adobe Stock)

Otros signos y su nivel de toxicidad

No todos los signos son tóxicos por naturaleza, pero todos pueden mostrar comportamientos nocivos en ciertas circunstancias.

Aries: Impulsivo, puede herir sin pensar.

Tauro: Terco y posesivo, pero suele ser leal.

Leo: Puede ser egocéntrico, pero si se siente amado, baja la guardia.

Libra: Evita el conflicto, pero a veces miente para no confrontar.

Acuario: Distante emocionalmente, lo que puede desesperar a su pareja.

Piscis: Idealiza tanto el amor que se pierde en fantasías y decepciones.

