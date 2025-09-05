La astróloga y tarotista Jimena La Torreadelantaqué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 8 hasta el 12 de septiembre del 2025.

LUNES

Aries: La luna en tu signo aumenta el desarrollo de las ideas y te prepara para concretarlas con pasión y decisión. Es un tiempo ideal para dar el primer paso y confiar en tu liderazgo. Dinero que se concreta mediante un crédito y que puedes usar con éxito.

Tauro La luna en fuego te da muchas posibilidades de competir por un trabajo y obtener mejoras en lo laboral. Tu constancia se combina con la energía de avanzar hacia lo nuevo. Compartes con la familia tu éxito y celebras los logros conseguidos.

Géminis: La luna en Aries activa logros junto a tu pareja y despierta la posibilidad de organizar un viaje. Es un buen momento para equilibrar tus emociones y dar lugar a la diversión. Mejoras el amor que te corresponde y organizas un plan de a dos con armonía.

Cáncer Aparecen propuestas laborales y profesionales que amplían tus horizontes. Es tiempo de aceptar planes en el exterior y animarte a dar pasos más grandes. Dejas atrás el pasado y te preparas para una nueva etapa de crecimiento.

Leo: La luna en Aries te estimula a competir por tu lugar en el trabajo y también a fortalecer el amor. Es una etapa para reafirmar tu poder personal y recuperar la confianza. Recompones tu amor y encuentras la fuerza para sanar tu pareja.

Virgo: La luna en Aries activa mejoras profesionales y te impulsa a crecer económicamente. Tu esfuerzo comienza a mostrar resultados más claros y concretos. Un proyecto en desarrollo avanza con firmeza hacia el éxito financiero.

Libra: Es un tiempo de reconstrucción laboral y de seguridad sobre lo que realmente quieres lograr. La luna en Aries te da la claridad para tomar decisiones firmes. Claridad en tus palabras y determinación en un proyecto clave.

Escorpio: La luna en Aries te ayuda a desarrollar tus ideas y posiciones laborales con éxito. Puedes realizar compras o inversiones que serán productivas. El dinero llega y se multiplica con tu buen manejo.

Sagitario: La luna en un signo de fuego despierta tu magnetismo y tu capacidad de seducción. Los desafíos que enfrentas ahora se transforman en logros importantes. Excelentes movimientos de dirección que te impulsan a crecer.

Capricornio: La luna en Aries te genera cierta inestabilidad, pero también la posibilidad de abrir varios proyectos a la vez. Encuentras soluciones en temas familiares pendientes. Te ofrecen una empresa o proyecto que será muy útil para tu futuro.

Acuario: La luna en Aries te mantiene activo en tu trabajo y te inspira a actuar con rapidez. Tus ideas de acción se convierten en proyectos con resultados concretos. Todo lo logras mirando hacia adelante con confianza.

Piscis: La luna en Aries genera buena comunicación tanto en el trabajo como en el amor. Es un ciclo en el que compartes lo que tienes y atraes nuevas oportunidades. Repartes un dinero y mejoras la relación con quienes te rodean.

MARTES

Aries: Activa la sabiduría de ser el mejor en lo que haces y genera la posibilidad de establecer mejores vínculos con las personas que tenés que liderar. La luna en tu signo te acompaña a brillar. Éxito en las competencias.

Tauro: El Portal 9/9 abre la puerta a transformar tu energía económica en algo muy productivo y positivo. Es tiempo de recoger lo sembrado. La luna en tu signo anterior activa la posibilidad de encontrarte con algo que habías dejado atrás. La sabiduría económica es un hecho ineludible.

Géminis: Este mágico día te abre puertas a tu sabiduría interior y te conecta con tu saber intuitivo. Elegirás a quien verdaderamente corresponda para estar junto a tu vida. Estás en un momento en el que sabes elegir con quién quieres estar y con quién no.

Cáncer: Este día tan especial abre puertas increíbles y mágicas para tu vida y realización material y profesional, un punto que quizás descartas o no tenías tan en cuenta. Toma las riendas de tu destino. El ejercicio físico y la recuperación de tu salud te hacen sentir un campeón.

Leo: Estas puertas mágicas de este gran día te ayudan a renovar tu fuerza física y decidir qué cosas tienes que dominar, en especial lo relacionado con tu salud y tus cuidados personales. Es indispensable que avances con calma, cuidando a los tuyos.

Virgo: El Portal 9/9 en tu signo te da la suerte de la sabiduría. Este será un gran día para abrir puertas que estaban cerradas y seguramente recibir recompensas que no esperabas. Revisa y chequea tu cuenta bancaria. Las ganancias económicas que sentías imposibles, hoy son posibles.

Libra: El Portal más importante, en tu signo anterior, te lleva a resolver situaciones que en el pasado creías imposibles de superar.Carta de la suerte: Nueve de Copas. El amor que tuviste en el pasado te ayuda a recomponer este presente.

Escorpio: El Portal en Virgo es excelente para conectarte con tu vida y tu sabiduría material, profesional y laboral. Es indispensable que analices tus cuentas, porque probablemente puedas organizar un lindo viaje. Estás en un tiempo en el que te priorizas para lograr tus éxitos personales.

Sagitario: El Portal en Virgo te obliga a ser más preciso al pensar en los proyectos a futuro. Es importante concretar y cerrar algunos temas administrativos antes de avanzar. Corta con lo que no te deja dormir en paz.

Capricornio: El Portal 9/9 es uno de los más sabios para tu vida y te ayuda a encontrar respuestas guardadas en tu interior, esas que nunca te animaste a decir. Es indispensable que hables con la verdad, porque se te escucha mucho.

Acuario: El Portal 9/9 es acorde a tu energía transformadora y transportadora, que ayuda no solo a vos, sino también a la sociedad a aceptar los cambios que se vienen. Las nuevas tecnologías avanzan y sos de los primeros en poder integrarlas. Estar en un plano laboral seguro te hace reconocer tu propia felicidad.

Piscis: El Portal en oposición te da la capacidad de ver en el otro lo que te pasa interiormente. Es un tiempo muy favorable para abrirte a las puertas del amor de la mejor manera. Anímate a proyectar un viaje corto a un lugar cercano que te haga feliz.

MIÉRCOLES

Aries: Con la luna en tierra encuentras soluciones en el trabajo si dejas las cosas en manos de personas experimentadas que te ayudan a avanzar con más seguridad. Es un buen momento para aprender de quienes saben y crecer profesionalmente. Desafíos laborales que te fortalecen.

Tauro: Las respuestas laborales serán lo único que te dará calma hoy. Con la luna en tu signo, es un día para actuar sin esperar demasiado y confiar en tu intuición práctica. Tu energía firme logra resultados visibles. Un proyecto familiar te estimula y te llena de motivación.

Géminis: La energía de la luna en tierra inclina la balanza a favor de nuevos proyectos y estabilidad en tu trabajo. Estás en un tiempo de esfuerzo extra que más adelante te dará frutos valiosos. Trabaja hasta que te canses, la recompensa llegará.

Cáncer La luna en tierra despierta el deseo de quedarte en tu refugio y disfrutar de los placeres simples. Es un buen momento para nutrirte emocionalmente y fortalecer tu vida íntima. Las películas de amor se viven con profundidad y sensibilidad.

Leo: Con la luna en Tauro llega el momento de reparar lo pendiente en el trabajo y asumir compromisos con decisión. Tu energía vital se renueva para consolidar tus metas. Festejas un proyecto de construcción o de crecimiento compartido.

Virgo: La luna en tierra activa tu capacidad para trabajar con fe y decisión. Aunque los resultados tarden, la paciencia será tu mejor aliada. Confía en tu método y espera lo mejor. Estarás para quienes realmente se lo merezcan.

Libra: Aparece un amor que motiva a sanar lo pasado y te inspira a mejorar tu autoestima. En lo laboral, logras equilibrio y reconoces el valor de tu creatividad en cada acción. El amor está en tus manos, disfrútalo.

Escorpio: La luna en tierra te lleva a rendirte ante lo más profundo de tus sentimientos. Sigues tus pasiones con intensidad y descubres que lo que sembraste comienza a crecer con calma.Todo lo que has sembrado crece con tranquilidad.

Sagitario: Tu optimismo contagia a quienes te rodean y te conviertes en guía en tu entorno laboral. Tus consejos divertidos y sabios ayudan a otros a resolver sus propios desafíos. Vas directo hacia la meta con entusiasmo.

Capricornio: La luna en Tauro activa tu perseverancia natural y te asegura logros estables. Tu energía enfocada es clave para alcanzar metas importantes y generar alianzas firmes. Socios exitosos y proyectos compartidos.

Acuario: Las reuniones se activan y los planes comienzan a moverse a tu favor. La luna en tierra te ayuda a dar pasos concretos hacia lo que deseas construir. Aprobación en todo lo que haces y reconocimiento.

Piscis: La luna en tierra te otorga trabajo extra y activa tu profesión hacia un crecimiento sostenido. Es momento de mostrar lo que sabes y brillar con tu talento. Brillas con la mejor energía del amor y la confianza.

JUEVES

Aries: Tu manera de enseñar es con acción y ejemplo. Inspiras coraje y motivas a otros a animarse, aunque a veces tu impaciencia los desafíe a seguir tu ritmo. En la vida, eres ese maestro que empuja a dar el primer paso sin miedo.

Tauro: Como maestro transmites calma y constancia. Enseñas a valorar el esfuerzo y la paciencia, guiando con seguridad hacia resultados firmes y duraderos. Dejas lecciones que permanecen en el tiempo, como raíces sólidas.

Géminis: Tu enseñanza es curiosa y versátil. Conectas a los demás con ideas frescas y creatividad, siempre con la palabra justa para inspirar y abrir mentes. Eres el maestro que hace que aprender sea un juego de descubrimiento.

Cáncer: Enseñas desde la empatía y el cuidado. Eres ese maestro que escucha, protege y transmite valores emocionales que dejan huella en la vida de los demás. Quien aprende contigo siente que también encuentra un refugio.

Leo: Tu forma de enseñar es motivar con entusiasmo. Inspiras con tu brillo personal y animas a que cada uno descubra su propia luz y confianza. Transformas cada clase o encuentro en un escenario lleno de inspiración.

Virgo: Eres un maestro detallista y práctico. Enseñas con paciencia y organización, mostrando cómo los pequeños pasos llevan a grandes logros. Tus enseñanzas se convierten en herramientas útiles para toda la vida.

Libra: Tu enseñanza se basa en la armonía y el respeto. Promueves la justicia y el equilibrio, inspirando a los demás a convivir con empatía y belleza. Siempre enseñas que la mejor lección se da con diálogo y cooperación.

Escorpio: Enseñas a transformar y renacer. Tu mirada profunda guía a otros a enfrentar miedos, superar pruebas y encontrar poder en su interior. Tus lecciones marcan un antes y un después en quien se cruza contigo.

Sagitario: Tu enseñanza es aventura y filosofía. Inspiras con entusiasmo y transmites sabiduría para que cada uno expanda sus horizontes sin límites. Eres el maestro que abre puertas a nuevos mundos y experiencias.

Capricornio: Enseñas con disciplina y ejemplo de esfuerzo. Inspiras a ser responsables y perseverantes, mostrando que todo objetivo vale el compromiso. Tu enseñanza deja la certeza de que con constancia, todo se logra.

Acuario: Tu manera de enseñar es innovadora y libre. Inspiras a cuestionar lo establecido y guías con ideas originales que abren nuevos caminos. Contigo se aprende que el conocimiento también es un acto de libertad.

Piscis: Enseñas desde la sensibilidad y la inspiración. Conectas con la creatividad y lo espiritual, dejando en los demás una huella de empatía y compasión. Tus enseñanzas invitan a soñar y a confiar en la intuición propia.

VIERNES

Aries: La luna en Géminis te pide que apoyes a tus seres queridos con tus palabras. Además, descubrirás que una simple conversación puede cambiar el ánimo de alguien cercano. Excelentes premios cuando das amor de verdad.

Tauro: La luna en aire te ayuda a mejorar los temas sociales y con alegría. Hoy es buen momento para reencontrarte con personas que extrañabas. Te ofrecen un amor, ábrete para poder tomarlo hoy.

Géminis: La luna en tu signo te hace activar los temas de trabajo en equipo. Recibirás reconocimiento por tu capacidad de motivar y unir a los demás. Todo lo logras con respeto y dialogo con tu verdadero amor.

Cáncer: La luna en el signo anterior te desorganiza y desestabiliza, guárdate en tu hogar hoy. Evita discusiones innecesarias y busca refugio en tu mundo interior. Las palabras son el arma de la justicia.

Leo: La luna en Géminis aumenta la capacidad de trabajo de a dos y te destacas socialmente. Brillarás con tu carisma y atraerás apoyo para tus proyectos. Guías a todos por el camino del éxito.

Virgo: La luna en un signo de aire te da posibilidades de encontrar un grupo laboral divertido donde menos te lo esperes. Aprovecha para abrirte a experiencias distintas. Se te abren las puertas.

Libra: La luna en Géminis activa tus creencias de trabajo y sociedades. Es el momento ideal para cerrar acuerdos que favorezcan tu crecimiento. Mejoras el humor y brindas por lo verdadero.

Escorpio: Aparecen propuestas de trabajo impensadas con luna en signo de comunicación. No tengas miedo de arriesgarte a lo nuevo.Separas lo que sirve de lo que no.

Sagitario: La luna en Géminis estimula los movimientos laborales y te trae las respuestas que te sirven. Confía en tu energía para abrir nuevas puertas. Sabes trabajar con dedicación.

Capricornio: La luna en Géminis te activa los desafíos y te asocias a quien te ama. Los proyectos compartidos tendrán un futuro muy sólido. Proyecto en desarrollo que crece mucho.

Acuario: Reconstrucción de la pareja gracias a la luna en un signo afín, hablas y te pones de acuerdo. Tu sinceridad será clave para fortalecer vínculos. Un plan familiar que te hace sentir bien.

Piscis: La luna en signo poco compatible te hará sentir un poco melancólico e inestable. Busca apoyo en lo creativo y en las personas que te inspiran confianza. Movimientos románticos con palabras bellas.