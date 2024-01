El video viral de Tomás Holder salvándole la vida a Martina, una joven de unos 23 años en Punta del Este recorrió todas las redes sociales, y el ex Gran Hermano 2022 habló con Ciudad sobre el momento límite

“La chica se desmayó. Estabamos en Mercado 27 y escuchamos un impacto muy fuerte”, comenzó el influencer sobre el milagroso incidente que sucedió anoche en Uruguay.

“Me di vuelta y la vi desmayada. Obvio que me quedé en shock, y como nadie reaccionaba decidí reaccionar yo”, continuó.

Entonces, explicó que apeló a la técnica de Reanimación Cardiopulmonar que había aprendido en el secundario: “Le hice RCP, y cuando le hice la respiración boca a boca reaccionó”.

Tomás Holder.

“Fue un momento muy tenso, angustiante porque es la vida de una persona en tus manos y uno no quiere que eso salga mal”, describió.

LA RESPUESTA DE TOMÁS HOLDER A LAS CRÍTICAS POR SU ACCIONAR

A pesar de que fue un verdadero héroe, Tomás Holder recibió críticas por su forma de actuar, en particular por la manera de realizarle el masaje cardíaco a la chica.

“Mucha gente dice que no lo hice bien, pero estoy contento porque la chica reaccionó. Eso me pone muy feliz”, se jactó Holder.

“Mejor hacer algo que no actuar. En el momento hice lo que pude, lo que salió”, reflexionó.

Por otra parte, Tomás Holder también les contestó a quienes sospechan que estuvo todo armado para volver al ruedo en los medios: “Yo mismo me alejé. Esto pasó ayer y no había subido nada a las redes ni conté lo que pasó”

CÓMO SIGUIÓ LA CHICA A LA QUE LE TOMÁS HOLDER LE EVITÓ LA MUERTE

Además, blanquó su total desconcierto sobre cómo siguió Martina luego de que la salvara: “La verdad es que no me comuniqué con ella, pero los chicos del boliche me dijeron después que ella estaba bien y agradecida. Yo me quedo contento con eso”.

“No quería nada a cambio, ningún reconocimiento”, acotó.

“Solo que la gente tome conciencia de que todos podemos ayudar. Eso es lo más lindo. Que podamos ser humanos y ayudar, que es lo más importante”, cerró Tomás Holder.