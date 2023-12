A un mes y medio de su eliminación en Bailando 2023, Tomás Holder habló de su salud mental luego de los ataques de pánico y ansiedad que vivió en el programa de Marcelo Tinelli.

“¿Cómo lograste superar esos momentos difíciles, respecto a la salud mental?”, le preguntó el notero de Socios del Espectáculo al exparticipante de Gran Hermano 2022 y Bailando 2023.

Con claridad, Holder respondió: “Más que nada fue con el apoyo de la familia y de los amigos. Hoy en día estoy muy contento. Ya hace casi dos meses que no sufro de ansiedad. Desde que salí del programa. Así que estoy muy contento, con la cabeza relajada, entrenando, haciendo lo que me gusta y siendo feliz”.

Además de reconocer la valiosa contención que recibió de su círculo íntimo, Tomás destacó el rol profesional: “El psicólogo fue de gran ayuda. Ahora estoy yendo una vez cada diez días”.

Tomás Holder sufrió un ataque de pánico en vivo (Foto: captura América)

TOMÁS HOLDER SE ALEJÓ DE LA TV PARA CUIDAR SU SALUD MENTAL

“Hoy no sufro con los comentarios malos. Yo me alejé de la televisión casi por completo porque era momento de priorizarme a mí”, aseguró Holder.

“Soy un chico con 22 años y quiero hacer cosas de un pibe de 22 años. Me estaba adelantando mucho y, quizás, la televisión es un ambiente para gente que viene desde hace años. Yo no me acostumbré”, reconoció el ex participante de GH.

Enfocado en su bienestar personal, Holder continuó: “Hoy en día estoy muy centrado, fuerte de cabeza y fuerte de cuerpo. Hacer dieta, entrenar, estar con mis amigos es lo que me mantiene en la vida”.

Atento a las palabras de Tomás, el notero de Socios del Espectáculo le repreguntó: “¿Todos estos ataques de ansiedad te dieron a partir de tu exposición en la televisión? Porque vos ya eras conocido en redes”.

Holder asintió y cuestionó al medio: “La tele es otra cosa. Hay gente más grande, gente que sabe dónde tocarte y cómo herirte. El show deja de serlo cuando se meten con tu persona”.