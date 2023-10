El lunes pasado, Tomás Holder volvió a tener un ataque de pánico y ansiedad en Bailando 2023 y su madre, Gisela Gordillo, le contó a Ángel de Brito su fuerte preocupación por la salud mental de su hijo.

“Ayer hablé con su mamá, cuando terminó el programa. Lo que dice Gisela es que Tomás no quiere hacer un tratamiento ni medicarse. No acepta ese camino como una salida. Ella está muy preocupada”, dijo el conductor de LAM y jurado del programa de Marcelo Tinelli.

Serio, Ángel continuó: “Mucha gente le cayó a la madre por ir al Bailando, a los programas. Y me decía ‘yo ya no puedo hacer nada. Por más que lo agarre de las orejas es un chico grande. No lo puedo obligar. Ya lo intenté’”.

TOMÁS HOLDER SE NIEGA A HACER UN TRATAMIENTO PSIQUIÁTRICO

Con más información en su poder, Ángel de Brito recordó el paso del ex Gran Hermano por LAM y reveló: “Cuando Tomás vino a LAM y contó lo de las fiestas electrónica, lo de las pastillas, la adicción. Ella se lo llevó a Rosario y lo estuvo tratando allá. Tenía especialistas todos los días y había mejorado”.

“La madre está desesperada. Me decía ‘a él el trabajo le hace bien, pero se traba en algunos momentos’”, afirmó De Brito.

Ante la negativa de Tomás Holder de tomar medicación para controlar los ataques de pánico y ansiedad, Nazarena Vélez expresó: “La condición para que esté en el Bailando debería ser que se va a tratar”.