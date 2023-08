Estefi Berardi quiso sacar en vivo a Fede Bal y se quedó con las ganas: "Me dijo que vio siete ovnis"

Poco correctos abordó el tema de los ovnis en su tercera edición, y los cada vez más frecuentes avistamientos tanto en la Argentina como en el mundo, y en este marco, Estefi Berardi aseguró que su amigo Fede Bal vio nada menos que siete objetos voladores no identificados.

Tras criticar al Pollo Álvarez por su escepticismo sobre el tema. “Sos el único que no cree. Yo he visto cosas en el (monte) Uritorco, en Cordoba. Son unas lucecitas que de pronto están ahí y se van rápido. No es una estrella. Existen, ¿por qué no van a existir?”, dijo la panelista.

Tras aclarar que no toma ni fuma, Estefi mandó al frente a un amigo muy cercano. “¿Te puedo contar la confesión de un amigo? Mi amigo Fede Bal vio siete ovnis en su último viaje a Aruba. Se lo contó a Carmen Barbieri”, contó.

ESTEFI BERARDI PASÓ UN MOMENTO “POCO CORRECTO” CON FEDE BAL EN VIVO

“Estaba con los productores de Resto del mundo. Estaban todos en el agua y se quedaron como tildados, no pudieron siquiera sacar el teléfono porque los vieron ahí flotando”, dijo Estefi mientras Belén Ludueña recordaba que el presidente Alberto Fernández habló con el titular de la NASA.

Más tarde, Estefi expresó su deseo de tener el testimonio de Fede Bal de primera mano. “Ya le escribí y me dijo ‘estoy en la punta de una montaña sin señal’”, dijo Estefi, pero el Pollo Álvarez fue más rápido y le retrucó al aire: “¿Y cómo te respondió?”.

Tras las risas obligadas de los presentes, Estefi aclaró la situación. “Tengo una explicación: le pedí un audio largo contando todo y me dijo que no va a llegar. De hecho, le pregunté dónde está y no le llegó todavía”, reveló la marplatense.