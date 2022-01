Contundente reacción de Marcelo De Bellis tras las fuertes declaraciones de Érica Rivas: "Es mucho"

Escoltado por Darío Lopilato, Marcelo De Bellis reaccionó con contundencia cuando el notero de Intrusos le preguntó por las fuertes declaraciones de Érica Rivas sobre su desvinculación de la obra Casados con Hijos, que no llegó a estrenarse por la pandemia.

"Érica volvió a hablar del tema, dijo que la echaron porque era un grano en el ort…", le comentó Gonzalo Vázquez al actor, que compuso a Dardo en la sitcom y hacía de pareja de María Elena Fuseneco.

En automático y con fastidio, De Bellis contestó: "¡Eso es mucho! Pero ya estamos. No es un proyecto ni siquiera hoy Casados con Hijos. Estaríamos hablando del pasado, sobre lo que dijo uno, lo que dijo el otro".

"Casados con Hijos nos cuesta soltarlo a todos", concluyó Marcelo De Bellis, sin ganas de volver a meterse en la polémica.

FUERTES DECLARACIONES DE ÉRICA RIVAS SOBRE SU SALIDA DE CASADOS CON HIJOS

Esta semana, Érica Rivas fue noticia al hablar sin filtros de su polémica desvinculación de la obra Casados con Hijos, la cual finalmente no llegó a estrenarse, pero contaba con Guillermo Francella, Flor Peña, Marcelo de Bellis, Luisana y Darío Lopilato.

"Ellos (productores) no quieren que yo esté, ellos me echaron. Yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación como mujer y como feminista”, dijo la actriz en la ficción, en nota con Julio Leiva en el ciclo Caja Negra de Filo News.

Y agregó: "Hubo mucho daño, todavía me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Mandar un mail privado a uno de esos programas horribles es feo".

"Yo le mandé ese mail a todos hombres. Fue feo. No me lo esperaba. me dio mucho dolor. Me echaron porque era un dolor de huev... porque soy un grano en el ort...", sentenció Érica Rivas.