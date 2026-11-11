La muerte de Marcos Camino, histórico referente y fundador de Los Palmeras, generó una profunda conmoción en el mundo de la música tropical.

A los 76 años, el reconocido acordeonista dejó una huella imborrable en la música popular argentina y las muestras de afecto de colegas, amigos y figuras del espectáculo no tardaron en llegar. Una de las más emotivas fue la de Marcela Baños, quien le dedicó una conmovedora carta de despedida en sus redes sociales.

La conductora, que durante más de 27 años fue una de las caras emblemáticas de la movida tropical, compartió un sentido mensaje en Instagram en el que recordó los momentos que vivió junto al músico y expresó su incredulidad ante la noticia.

“Te voy a extrañar mucho querido Marcos, ¿quién me va a hacer ahora esos chistes inolvidables? No puedo creerlo”, comenzó escribiendo Baños.

En su publicación, también evocó los escenarios que compartieron, los numerosos shows y los lugares que recorrieron a lo largo de tantos años. Incluso recordó una celebración muy especial: el cumpleaños de Camino, rodeado de sus amigos.

“Pensaba cuántos escenarios hemos compartido, cuántos shows a lo largo de todos estos años, lugares inolvidables, momentos que quedarán por siempre en mi memoria y hasta tu cumpleaños rodeado de amigos”, agregó.

El recuerdo de Marcela Baños a Marcos Camino: “Así elijo recordarte”

Lejos de quedarse únicamente en la tristeza por su partida, Marcela eligió recordar al músico desde la alegría que, según expresó, transmitía en cada encuentro.

“Así elijo recordarte... con alegría, la misma que nos has transmitido todo este tiempo”, escribió junto a un video que compartió para homenajearlo.

La conductora también le dedicó palabras de admiración por su trayectoria y por el legado musical que deja. En particular, destacó su talento con el acordeón y la capacidad que tuvo durante décadas para hacer bailar a miles de personas con sus canciones.

“Se fue un grande. Un legendario. Un creador. Gracias por hacernos bailar con tus canciones, por hacer sonar el acordeón como pocos. Gracias por permitirme ser parte. Donde quiera que estés, que seas muy feliz”, expresó en uno de los pasajes más emotivos de su despedida.

Por último, Baños envió su acompañamiento a los seres queridos del artista: “Acompaño a su familia y amigos en este triste momento. Hasta siempre”.

La muerte de Marcos Camino y el legado de Los Palmeras

Marcos Camino fue uno de los grandes referentes de la música tropical argentina y una figura fundamental en la historia de Los Palmeras, grupo que fundó y con el que construyó una trayectoria de décadas.

Su acordeón y su aporte musical fueron parte de la identidad de una banda que trascendió generaciones y llevó la cumbia santafesina a escenarios de todo el país y del exterior.

Tras conocerse su muerte, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y reconocimiento. Entre ellos, el de Marcela Baños se destacó por recuperar no solamente la dimensión artística del músico, sino también los recuerdos personales y la amistad que los unió durante tantos años.

“Se fue un legendario”, resumió la conductora en una frase que sintetizó el dolor por la partida de uno de los nombres más importantes de la música popular argentina.