Felipe Colombo sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo está hoy Aurora, su hija de 17 años, fruto de su relación con Cecilia Coronado. El actor, que siempre mantuvo un perfil reservado respecto de su vida familiar, compartió una serie de fotografías de la adolescente por su cumpleaños y dejó en evidencia cuánto cambió con el paso del tiempo.

El exprotagonista de Rebelde Way y Chiquititas publicó un carrusel de imágenes en Instagram que recorre distintas etapas de la vida de su hija. Desde fotografías de cuando era una nena y dormía la siesta junto a su papá hasta postales de viajes familiares y encuentros con famosas como Lali Espósito y Camila Bordonaba. Sin embargo, las imágenes más recientes fueron las que más llamaron la atención, ya que permitieron ver cómo luce Aurora en plena adolescencia.

ASÍ ESTÁ HOY AURORA, LA HIJA DE FELIPE COLOMBO QUE CUMPLIÓ 17 AÑOS

Aunque creció rodeada de figuras del espectáculo, Aurora eligió mantenerse lejos de la exposición mediática y no tiene perfiles públicos en redes sociales. Por eso, las fotografías que compartió su papá despertaron especial curiosidad entre los seguidores que lo acompañan desde sus comienzos en la televisión.

Junto a las imágenes, Colombo le dedicó un emotivo mensaje: “17 años, ¡es un buen tramo! ¡No es poco! ¡Te amo desde antes de todo esto y te amo más aún después! Me caes bien, Aurora… sos lo más (¡y te amo más que a nada en el mundo!)”.

Aurora, la hija de Felipe Colombo (Foto: Instagram @felipecolombook)

Aurora, la hija de Felipe Colombo, y Camila Bordonaba (Foto: Instagram @felipecolombook)

La publicación también generó una reacción especial de Benjamín Rojas, amigo del actor y excompañero de Rebelde Way, quien recordó el día en que se enteró de que sería papá. “Hermosa Aurora. Todavía recuerdo la noche que me llamaste y me dijiste: ‘¡Voy a ser papá!’”, comentó.

Por su parte, Celeste Cid se sumó a los saludos: “Feliz cumple, Aurora, y a tu mamá y papá, que son muy genios. Feliz cumple, familia”.

QUIÉN ES AURORA, LA HIJA DE FELIPE COLOMBO Y CECILIA CORONADO

Aurora es la única hija de Felipe Colombo y Cecilia Coronado, quienes están juntos desde hace 18 años. La pareja se conoció en los pasillos de Pol-ka, cuando el actor ya era una de las figuras juveniles más reconocidas de la televisión argentina.

Felipe Colombo y su hija en la presentación de la película El Mensaje en la Botella (Foto: Movilpress).

Felipe Colombo y su hija, Aurora (Foto: Instagram @felipecolombook)

A pesar de haber participado en algunas campañas publicitarias junto a su padre, la adolescente mantiene una vida privada y todavía no trascendió si tiene intenciones de seguir una carrera artística o de acercarse al mundo de la moda, donde trabaja su mamá como vestuarista.