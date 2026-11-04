Aurora, la única hija de Felipe Colombo, cumplió 17 años. Por este motivo, su papá le dedicó unas sentidas palabras a través de sus redes sociales donde también compartió imágenes inéditas de su intimidad familiar.
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Con palabras de orgullo, amor y un toque de humor, el protagonista de Rebelde Way dejó en evidencia el profundo vínculo que mantiene con la hija que tuvo fruto de su larga relación con Cecilia Coronado.
A pesar de mantener un perfil bastante reservado y de proteger a su familia de la exposición mediática, Felipe no quiso dejar pasar esta oportunidad tan única para expresar todo el amor que siente por su hija.
EL DULCE MENSAJE DE FELIPE COLOMBO A AURORA POR SUS 17 AÑOS
A través de su cuenta de Instagram, Felipe Colombo compartió una publicación donde subió un álbum de fotos de Aurora, desde pequeña hasta la actualidad. Junto a las fotografías, le dedicó un mensaje con unas sentidas palabras de amor.
“17 años, es un buen tramo!!! No es poco! Te amo desde antes de todo esto y te amo más aún después!”, comenzó el actor en su mensaje,, dejando en claro lo significativo que resulta para él acompañar a su hija en cada etapa de su crecimiento.
A su vez, sumó una divertida frase que reflejó la complicidad que mantiene con su hija de 17 años. “Me caes bien Aurora… sos lo más (y teamomásqueanadaenelmundo!)”, concluyó en su publicación.