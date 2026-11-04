Aurora, la única hija de Felipe Colombo, cumplió 17 años. Por este motivo, su papá le dedicó unas sentidas palabras a través de sus redes sociales donde también compartió imágenes inéditas de su intimidad familiar.

Con palabras de orgullo, amor y un toque de humor, el protagonista de Rebelde Way dejó en evidencia el profundo vínculo que mantiene con la hija que tuvo fruto de su larga relación con Cecilia Coronado.

A pesar de mantener un perfil bastante reservado y de proteger a su familia de la exposición mediática, Felipe no quiso dejar pasar esta oportunidad tan única para expresar todo el amor que siente por su hija.

Felipe Colombo y su hija, Aurora (Foto: Instagram @felipecolombook)

EL DULCE MENSAJE DE FELIPE COLOMBO A AURORA POR SUS 17 AÑOS

A través de su cuenta de Instagram, Felipe Colombo compartió una publicación donde subió un álbum de fotos de Aurora, desde pequeña hasta la actualidad. Junto a las fotografías, le dedicó un mensaje con unas sentidas palabras de amor.

El tierno mensaje de cumpleaños de Felipe Colombo a su hija (Foto: Instagram @felipecolombook)

“17 años, es un buen tramo!!! No es poco! Te amo desde antes de todo esto y te amo más aún después!”, comenzó el actor en su mensaje,, dejando en claro lo significativo que resulta para él acompañar a su hija en cada etapa de su crecimiento.

Felipe Colombo y su hija, Aurora (Foto: Instagram @felipecolombook)

A su vez, sumó una divertida frase que reflejó la complicidad que mantiene con su hija de 17 años. “Me caes bien Aurora… sos lo más (y teamomásqueanadaenelmundo!)”, concluyó en su publicación.

Aurora, la hija de Felipe Colombo (Foto: Instagram @felipecolombook)

Felipe Colombo y su hija, Aurora (Foto: Instagram @felipecolombook)