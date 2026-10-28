Video: Instagram wanda_nara

Wanda Nara sorprendió a sus seguidores con una publicación en su cuenta de Instagram. La conductora compartió un video en el que posa frente a un espejo y luce únicamente la parte inferior de una microbikini rosa.

El posteo no tardó en generar repercusiones en las redes sociales. Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de su mamá, Nora Colosimo, quien le dedicó un elogio a su hija: “Mamita hermosa de 5 bebés”.

Sin embargo, la publicación también despertó críticas de algunos usuarios, que cuestionaron que Wanda incluyera en el mismo carrete de imágenes fotos y videos del festejo de cumpleaños de su hija menor.

El video de Wanda Nara y el comentario de su mamá, Nora Colosimo: "Mamita hermosa de 5 bebés". Captura: Instagram wanda_nara

El cumpleaños de la hija menor de Wanda Nara y Mauro Icardi: tortas gigantes y una mansión de ensueño

La hija menor de Wanda Nara y Mauro Icardi tuvo un cumpleaños de ensueño, con una celebración en una imponente mansión, una decoración de estilo romántico y una puesta en escena que no pasó inadvertida.

El cumpleaños de la hija menor de Wanda Nara y Mauro Icardi: tortas gigantes y una mansión de ensueño. Crédito: Instagram

El festejo se realizó en los jardines de una elegante hotel. La ambientación combinó globos rosas, celestes, lilas y amarillos, arcos decorativos, guirnaldas de luces y mesas cuidadosamente preparadas para recibir a los invitados.

El cumpleaños de la hija menor de Wanda Nara y Mauro Icardi. Crédito: Instagram

El cumpleaños de la hija menor de Wanda Nara y Mauro Icardi. Crédito: Instagram

Uno de los sectores que más llamó la atención fue la mesa dulce, donde se destacaron varias tortas de diferentes tamaños, colores y diseños. Algunas estaban decoradas con abundante crema, volados y cerezas rojas, mientras que otras lucían delicados detalles en tonos rosados.