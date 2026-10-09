La irrupción de los smartphones en la vida cotiana modificó las costumbres, y lo que en un principio en América fue capitalizado por Marina Calabró en Infama, ahora sería motivo de furia en el canal del cubo.

“Le pidieron a panelistas y conductores que dejen de mirar el celular”, aseguró Angie Balbiani.

Ahí, la panelista de Puro Show precisó: “Si ponen América se van a dar cuenta que están extremadamente atentos a cámara, porque los celulares por alguien de arriba, los teléfonos celulares están prohibidos”.

El mandato se habría comunicado el jueves, según Balbiani. “Estoy cansada de que estén distraídos mientras que están trabajando. No más celulares en los estudios de América”, ironizó Ángeles.

Aunque Pampito descartó que Ángel de Brito deje de mirar su tablet dado su carácter y estelaridad...

La razón de la medida

Entonces, Nancy Duré explicó: “Lo que pasa es que la producción muchas veces dice, quiero ponchar alguno y están todos mirando para abajo”.

“Cuando aparecieron los teléfonos celulares nos prohibían llevarlos al estudio”, recordó la expanelista de Intrusos.