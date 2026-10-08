Marvel Television lanzó el tráiler final de VisionQuest, la nueva serie original que llegará exclusivamente a Disney+ el 14 de octubre y que marcará el cierre de la trilogía televisiva que comenzó con WandaVision en 2021 y continuó con Agatha: En Todas Partes en 2024.

El adelanto muestra a Vision, interpretado nuevamente por Paul Bettany, intentando reconstruir su vida después de haber sido reiniciado y de escapar de quienes pretendían convertirlo en un arma. Oculto y en busca de un nuevo propósito, el personaje se enfrenta a una serie de preguntas sobre su propia identidad mientras intenta descubrir qué lugar ocupa en un mundo en el que ya no sabe exactamente quién es.

En ese camino, Vision recurre a las inteligencias artificiales que forman parte de su programación, entre ellas F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H. y J.A.R.V.I.S., pero también aparece una presencia mucho más peligrosa: Ultrón, nuevamente interpretado por James Spader. La influencia de este último será uno de los grandes conflictos que deberá enfrentar el protagonista.

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VISION Y UN MISTERIOSO JOVEN, EN EL CENTRO DE LA HISTORIA

La situación cambia por completo cuando Vision descubre que existe una recompensa por su captura y se ve obligado a abandonar su escondite. En medio de la huida termina acompañado por Thomas Shepard, un misterioso joven que podría estar relacionado con el pasado de Vision de una manera inesperada: existe la posibilidad de que sea la reencarnación de su hijo.

A partir de ese momento, Vision deberá intentar mantenerse con vida mientras trata de comprender quién es realmente Thomas y qué relación tiene con él. Al mismo tiempo, tendrá que resistir la influencia de Ultrón y enfrentarse nuevamente con su propia naturaleza.

Fotograma de VisionQuest (Foto: gentileza Disney+)

VisionQuest está protagonizada por Paul Bettany, James Spader, Ruaridh Mollica, Todd Stashwick, T’Nia Miller, Lauren Morais, Orla Brady, Diane Morgan, Polly Frame, Henry Lewis, Jonathan Sayer, Emily Hampshire y James D’Arcy.

La serie fue creada para televisión por Terry Matalas, a partir de los cómics de Marvel. La dirección está a cargo de Christopher J. Byrne, Gandja Monteiro, Vincenzo Natali y Terry Matalas, mientras que el equipo de guionistas está integrado por Matalas, Cindy Appel, Christopher Monfette, Nicole Falsetti y Matthew Okumura.

Con esta historia, Marvel Television busca cerrar el recorrido iniciado por WandaVision y continuado por Agatha: En Todas Partes, dos producciones que exploraron diferentes aspectos de la familia y el universo de Wanda Maximoff. VisionQuest llegará exclusivamente a Disney+ el 14 de octubre, con Vision nuevamente en el centro de una historia marcada por su identidad, su pasado y la amenaza de Ultrón.

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