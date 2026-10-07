La pantalla de Prime Video suma a su catálogo Volver a los 17, la nueva película del cineasta y actor Sebastián Badilla, una comedia romántica y fantástica que combina viajes en el tiempo, amistad, amor y las oportunidades que aparecen cuando la vida permite volver atrás.

La película está disponible en Prime Video para Latinoamérica y Estados Unidos a partir del jueves 1 de octubre, luego del éxito de Como si fuéramos solo amigos, producción que impulsó la llegada de la nueva propuesta de Badilla a la plataforma de streaming.

De qué trata “Volver a los 17”

Volver a los 17 cuenta la historia de Pipe Ortiz, interpretado por Sebastián Badilla, un hombre de 30 años que vive arrepentido de no haber tenido el valor de conquistar a Amalia Braun (Manu Viale), la chica de la que estuvo enamorado durante la escuela secundaria.

Años después, Pipe descubre que sus sentimientos eran correspondidos: Amalia también había estado enamorada de él. Pero cuando parece que ya es demasiado tarde para cambiar el pasado, aparece una oportunidad inesperada.

El lamento de Pipe llega hasta Delfina Pacheco (Caro Domenech), una actriz que se encuentra en coma y necesita cumplir un deseo para conseguir una nueva oportunidad de vivir. A partir de ese encuentro, Delfina le permite a Pipe viajar al pasado.

Sin embargo, el viaje no resulta exactamente como esperaba. Pipe regresa a su adolescencia convertido en Paty, una estudiante de intercambio que deberá acercarse a Amalia sin revelar su verdadera identidad.

El desafío se vuelve todavía más complicado cuando Paty termina convirtiéndose en la mejor amiga de Carlotta Lynch (Michelle Masson), la gran archienemiga de Amalia durante la secundaria.

Entre enredos, romances, amistades y situaciones inesperadas, Volver a los 17 plantea una pregunta central: ¿qué haríamos si tuviéramos la posibilidad de regresar al pasado y cambiar aquello de lo que nos arrepentimos?

El elenco de “Volver a los 17”

La película cuenta con un elenco integrado por:

Sebastián Badilla

Manu Viale

Caro Domenech

Michelle Masson

Max Müller

Bruno Rondini

José Browne Bezanilla

Priscila Pol

Mora Frigerio

Mila Jaimes

Felipe Martínez

Andrea Plorutti

Sebastián Badilla y el equipo de la película

Volver a los 17 parte de una idea original de Sebastián Badilla, quien también estuvo a cargo del guion. La dirección es de Gonzalo Badilla.

La producción ejecutiva estuvo a cargo de Sebastián Badilla, César Manzanos, Max Müller y José Browne Bezanilla.