Hay historias de terror que sobreviven al paso del tiempo porque algunas de sus imágenes quedan instaladas para siempre en la cultura popular. Carrie, la novela que Stephen King publicó en 1974 y que Brian De Palma llevó al cine apenas unos años después, es una de ellas.

Ahora, Carrie vuelve a la pantalla con una nueva serie de ocho episodios disponible en Prime Video, creada por Mike Flanagan, uno de los nombres más reconocidos del terror contemporáneo y un director que ya trabajó con el universo de King en El juego de Gerald y Doctor Sueño.

La pregunta era inevitable: ¿qué se puede hacer con una historia que tiene una adaptación cinematográfica tan recordada?

La respuesta de Flanagan es bastante clara: no intenta competir con la Carrie de Sissy Spacek ni repetir la película de De Palma. Toma la historia original como punto de partida y construye una versión diferente.

La serie mantiene así los elementos centrales de la historia original.

De qué trata la nueva Carrie de Prime Video

La serie vuelve a contar la historia de Carrietta White (Summer H. Howell), una adolescente que pasó prácticamente toda su vida aislada del mundo bajo las estrictas reglas de sus padres y, especialmente, de su madre, Margaret White (Samantha Sloyan).

El comienzo, sin embargo, se aleja de la estructura más conocida de la historia.

Todo arranca con la muerte de un hombre en un accidente ocurrido en una obra pública. La investigación policial conduce hasta una familia que vivía recluida y permite descubrir el particular universo en el que Carrie creció.

Tras la muerte de su padre, Carrie sale por primera vez de ese encierro y debe enfrentarse a un territorio completamente desconocido: la escuela, sus compañeros, las relaciones sociales y un mundo exterior para el que nunca estuvo preparada.

Su madre continúa intentando mantenerla alejada de todo aquello que considera pecaminoso. Pero Carrie empieza a descubrir que existen otras formas de violencia mucho más difíciles de comprender.

Y ahí aparece uno de los principales cambios de esta adaptación.

Carrie tendrá 8 episodios, que estarán disponibles desde el 7 de octubre en Amazon Prime Video.

Mike Flanagan se aleja de la Carrie que conocemos

La película de Brian De Palma quedó asociada para siempre a determinadas imágenes: Carrie cubierta de sangre después del baile, la humillación frente a sus compañeros y la utilización de sus poderes telequinéticos como instrumento de venganza.

La nueva serie recupera algunos de esos elementos, pero no busca reproducirlos de manera literal.

Flanagan propone mirar a Carrie desde otro lugar: el de una adolescente que descubre un mundo que para todos los demás ya está naturalizado.

Ese concepto atraviesa buena parte de la serie. Carrie creció aislada, rodeada de prohibiciones, rezos y castigos. Por eso, cuando finalmente entra en contacto con sus compañeros, se encuentra con situaciones que para ella resultan incomprensibles.

Uno de los momentos que mejor representa esta idea ocurre cuando el colegio realiza un simulacro de una masacre estudiantil. Para los alumnos y profesores se trata de una situación conocida, parte de los protocolos de prevención. Para Carrie, en cambio, aquello parece completamente real.

Y es justamente esa mirada ingenua la que permite que la serie plantee una pregunta inquietante: ¿qué sucede cuando alguien que nunca se acostumbró a la violencia entra en un mundo donde todos los demás ya la consideran normal?

Foto: prensa Prime Video

Una Carrie diferente a la de Sissy Spacek

La nueva producción no intenta borrar la versión de De Palma, sino despegarse de ella.

La Carrie interpretada por Summer H. Howell conserva algunos rasgos esenciales del personaje creado por King: el aislamiento, la relación opresiva con su madre, la dificultad para vincularse y el descubrimiento de sus poderes.

Pero el relato pone menos énfasis en la venganza y más en el proceso de descubrimiento de una adolescente que empieza a comprender cómo funciona el mundo que existe fuera de su casa.

Eso modifica también la manera en la que aparecen el terror y la tensión. La serie no depende únicamente de los grandes golpes de efecto. Flanagan construye un clima cada vez más incómodo a partir de la violencia, el odio y las situaciones que Carrie observa por primera vez.

La telequinesis sigue siendo un elemento fundamental, pero no es simplemente el mecanismo que conduce a la famosa venganza.

Una serie de terror que busca contar algo más

Uno de los mayores aciertos de esta nueva Carrie es que no parece interesada únicamente en volver a contar una historia conocida.

Flanagan utiliza el personaje para explorar la violencia que se naturaliza, el aislamiento y la manera en que una persona puede percibir como monstruoso aquello que el resto de la sociedad ya incorporó como cotidiano.

Por eso, quienes esperen una remake directa de la película de 1976 pueden encontrarse con algo diferente.

La serie tiene ecos inevitables de aquella Carrie que forma parte del imaginario colectivo, pero elige construir su propia identidad.

Y esa decisión es, justamente, lo que permite que esta nueva adaptación tenga algo para decir incluso sobre una historia que ya conocemos.

Foto: prensa Prime Video

¿Vale la pena ver Carrie en Prime Video?

Sí, especialmente para quienes disfrutan del terror psicológico y de las historias de Stephen King.

La nueva Carrie no busca reemplazar al clásico de Brian De Palma. Su apuesta es otra: recuperar la historia de King, ampliar su universo y observar a su protagonista desde una perspectiva diferente.

Con ocho episodios, una nueva protagonista y Mike Flanagan detrás de la adaptación, la serie encuentra su principal atractivo en esa distancia respecto de la película original.

No es la Carrie que ya conocemos. Y justamente por eso resulta interesante volver a entrar en su mundo.

Ficha de Carrie