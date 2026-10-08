A sus 71 años, Willem Dafoe continúa trabajando con la misma intensidad que durante buena parte de su extensa carrera, pero encontró una particular manera de disfrutar de la vida lejos de los sets de filmación. El reconocido actor contó que los momentos que más felicidad le generan están relacionados con las tareas sencillas y con la vida en el campo.

Durante una entrevistaWillem Dafoe, Dafoe habló sobre aquellas actividades cotidianas que disfruta especialmente y sorprendió con una confesión. “Nunca soy más feliz que fregando los platos, limpiando el estiércol de los animales o haciendo cosas sencillas donde hay un paso A, B y C. Y puedes vivir en la sencillez de esas tareas”, explicó.

Willem Dafoe (Foto: Instagram @willemdafoe)

Para el protagonista de Spider-Man, esas actividades funcionan incluso como una forma de meditación y le permiten conectarse con un ritmo de vida diferente al de las grandes ciudades. “Para mí es una buena meditación”, sostuvo, antes de explicar por qué encuentra en el campo una tranquilidad que no consigue de la misma manera en las grandes urbes.

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Dafoe contó que también disfruta especialmente de estar rodeado de animales y de observar cómo las personas que trabajan en una granja se relacionan con la naturaleza. “Veo a la gente que trabaja en la granja, y cómo eso los pone en contacto con la naturaleza y con el flujo, con el ir y venir de las cosas”, señaló. Para el actor, una de las dificultades de vivir en una ciudad es que ese ritmo cotidiano está condicionado por otros factores, mientras que en el campo “el vaivén proviene entero de la naturaleza”.

Entre las actividades que más disfruta hay una muy particular: cuidar a los animales al finalizar el día. “Lo que más me gusta es acostar a los animales por la noche. […] Hay algo hermoso en que me vean y tener a 35 cabras y ovejas estampidándose hacia mí para que les abra la puerta de su pequeño lugar para dormir. Es algo que me ayuda”, contó.

Anya Taylor-Joy y Willem Dafoe (Foto: Instagram @willemdafoe)

Más allá de esas pequeñas tareas, el actor también reflexionó sobre su manera de entender la vida y la importancia de mantener los pies sobre la tierra. “Tenemos que acompañarnos mutuamente a casa. Estamos aquí el uno para el otro porque la vida es corta e incierta”, expresó. A pesar de su extensa trayectoria, Dafoe continúa vinculado a grandes producciones y también a proyectos independientes, pero encontró en las actividades más simples una fuente de tranquilidad y felicidad.

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