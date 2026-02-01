Willem Dafoe llegó a Buenos Aires para presentar la película The Souffleur, dirigida por el argentino Gastón Solnicki. Este sábado, Dafoe fue el gran protagonista en el Museo Malba, donde se realizó la avant premiere del film con entradas agotadas y una alfombra roja repleta de figuras del arte y la música local.

Durante la presentación, Dafoe se mostró relajado y muy cercano al público. Saludó, se sacó fotos y hasta recibió una camiseta de la Selección argentina, gesto que lo emocionó y que agradeció con una gran sonrisa.

Entre los invitados destacados estuvo Juliana Gattas, cantante de Miranda!, que aportó glamour a una noche marcada por el cine independiente y la presencia de una leyenda del séptimo arte.

Willem Dafoe en Argentina (Foto: Movilpress)

Juliana Gattas estuvo invitada a la visita de Willem Dafoe a Argentina (Foto: Movilpress)

WILLEM DAFOE GRITÓ LOS GOLES DE BOCA JUNIORS FRENTE A NEWELL´S

La Bombonera vivió una noche distinta y llena de sorpresas. Dafie, estrella de películas como Spider-Man y El Faro, apareció en la cancha de Boca Juniors para ver el partido contra Newell’s y desató la locura entre los hinchas.

Foto: captura Instagram @eternoboca12

Las cámaras lo captaron en la tribuna, vestido con los colores azul y oro, y las imágenes no tardaron en explotar en las redes sociales. Los fanáticos no dejaron pasar la oportunidad y lo recibieron con un cantito que se volvió viral: “¡El duende es bostero!”, en referencia a su recordado papel como el Duende Verde en la saga de Spider-Man. Dafoe, sorprendido y divertido, respondió con una sonrisa y agradeció el cariño de la gente.

Willem Dafie en La Bombonera (Foto: RS Fotos)

Con más de 120 películas en su carrera, Willem Dafoe trabajó con directores de la talla de Martin Scorsese, Wes Anderson, Lars von Trier y Yorgos Lanthimos, con quien filmó Pobres criaturas en 2023. En The Souffleur, Dafoe interpreta a Lucius Glanz, un hombre que lucha por salvar un hotel vienés de la demolición, en una historia que mezcla drama y espionaje.

