Chloé Bello sorprendió al realizar un furioso descargo en sus redes sociales sobre una situación que, según contó, vivió recientemente durante su participación como invitada en un programa de televisión. La modelo aseguró que un periodista intentó seducirla, que ella rechazó su invitación y que, posteriormente, habría sido víctima de comentarios y provocaciones que sintió como un intento de ridiculizarla.

La modelo decidió no revelar el nombre del conductor involucrado, aunque dio algunos detalles sobre lo ocurrido. “No suelo comunicar situaciones personales, y mucho menos aquellas que involucran mi trabajo (...) pero escribo esto porque lamentablemente viví una situación profundamente incómoda que, una vez más evidencia la eterna degradación a la que muchas veces nos vemos expuestas por el solo hecho de ser mujeres”, escribió.

El incendiario posteo de Chloe Bello contra un periodista (Foto: Instagram @bellochloe)

Según relató, el mal momento se produjo después de que rechazara una invitación personal del periodista. “Después de no aceptar una invitación personal de esta persona, durante mi participación como invitada en su programa, fui objeto de constantes comentarios y provocaciones disfrazadas de humor, que sentí como un intento deliberado de ridiculizarme y dejarme mal parada”, denunció.

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En su publicación, Bello también apuntó contra una mujer que, según su relato, acompañaba al conductor durante la situación. “Increíblemente muy acompañado por una secuaz femenina que no se quedó atrás”, escribió sobre la persona que habría participado de los comentarios.

El incendiario posteo de Chloe Bello contra un periodista (Foto: Instagram @bellochloe)

La modelo consideró que detrás de lo ocurrido existió un conflicto personal que terminó trasladándose al ámbito laboral. “Una situación donde el resentimiento personal se disfraza de humor y se utiliza un espacio profesional para ejercer una forma de humillación”, sostuvo. Además, dejó una referencia sobre la identidad del hombre al señalar que se trataba de “un periodista al que alguna vez admiré”.

El incendiario posteo de Chloe Bello contra un periodista (Foto: Instagram @bellochloe)

Finalmente, Bello aseguró que pudo mantener la calma durante el episodio, aunque remarcó que eso no significa que deba naturalizar situaciones de ese tipo. “Tengo la capacidad de mantener la calma y responder con educación incluso frente a situaciones incómodas. Pero eso no significa que no las registre, ni que deba naturalizarlas. Me solidarizo con tantas mujeres que antes contaron historias similares y a las que quizás no comprendí del todo”, concluyó.

Si bien la modelo no dio más detalles acerca de la identidad del periodista, en SQP Yanina Latorre puso al aire una incómoda entrevista que la modelo brindó en el ciclo radial de Matías Martin, señalándolo a él como el periodista al que se refería Chloe. Consultado al respecto, el conductor negó ser el destinatario del mensaje: “Somos amigos, nos conocemos, tenemos buena onda y me dijo que la pasó genial”, dijo.

Fotos: capturas América TV

Al término de las declaraciones de Matías Martin, Yanina fue enfática: “El posteo, y te lo digo posta, es por vos. Ella cree que es a raíz de una invitación denegada de su parte. (...) Vos estás solo, y ella siente que como la invitaste a comer durante el programa, empezaste el arsenal de ataques hacia ella”.

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