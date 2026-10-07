El carácter de Amalia Guiñazú nunca pasa desapercibida y menos en su rol de panelista en La Mañana con Moria, el ciclo de eltrece que conduce Moria Casán. Este miércoles por la mañana se vivió un momento de tensión al aire mientras se debatía sobre la reventa de entradas para el último partido de Lionel Messi.
Mientras Pampa Mónaco daba a conocer información sobre el tema y hacía un resumen de los pasos legales que iba a seguir la Justicia, Amalia interrumpió para hacer acotaciones que contradecían a su compañero.
Al ver que el periodista no le daba espacio, ella impuso su palabra: “Perdón, yo quiero aclarar esto porque si no se me deja como una ignorante y no está bien. Estudié derecho muchos años”. De fondo, se escuchó a su colega decir: “No parece”.
EL PICANTE CRUCE DE AMALIA GUIÑAZÚ Y SUS COMPAÑEROS DE PROGRAMA
Ofendida por el comentario de Pampa Mónaco, Amalia Guiñazú respondió sin filtro: “Bueno, que diga lo que quiera. No pienso iluminar al Pampa porque la verdad es que no lo conozco mucho y encima hace esas caras que no me parecen que sean de una persona adulta”.
Entonces, el periodista le tiró un carpetazo: “Qué bueno que digas que no me conocés, porque en el programa de Carlos Monti dijiste que me sufriste cuando sólo trabajamos una hora en Crónica”. Luego, agregó: “Sufriste conmigo, con el doctor Capuya, con Gustavo Méndez...”.
Tras ignorar su comentario, Amalia miró a Moria y dijo: “¡Qué triste! El corporativismo me da mucha tristeza. Solitos no pueden, tienen que hacerse todos un bloque y salir a decir barbaridades de mí. Yo te juro que no soy ignorante”.
Luego, amenazó al decir: “No puedo hacer una demanda porque tengo un contrato y necesito el trabajo; pero estoy en absolutas condiciones de hacer una demanda por afectar mi honor, mi buen nombre, por difamarme y por injurias”.
Y la tensión no terminó ahí. Luego, agregó: “Dijeron que le hice la vida imposible a una conductora durante un año, cuando no es así. Se dijo que yo había insultado a alguien cuando a mí se me insultó y nadie dijo nada. Yo no quiero ser el centro, no soy figura ni necesito escalar fama”.
Finalmente, Moria intervino: “Cuando a mí la producción me propone una serie de nombres para hacer este programa estabas vos. Yo te había visto en la TV Pública y dije que me encantaba Guiñazú para tenerla en charlas. Tengo una mirada absolutamente democrática con todo el staff: cada uno puede decir y pensar lo que quiera con respecto al otro, incluso tener diferencias, pero está bien aclarar lo que les hace sentir bien”.
“Yo no me meto con el trabajo de mis compañeros, no me meto ni discuto sus fuentes”, respondió Amalia que, por último, comentó: “El que es periodista sabe que hay códigos. Nadie tiene por qué cuestionar mis fuentes porque yo no cuestiono las fuentes ajenas”.