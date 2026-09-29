El saqueo que Jorge Martínez sufrió de sus cuentas bancarias fue noticia, y además de apelar a la solidaridad, el actor aprovechó la notoriedad de su caso para alertar a otras personas sobre cómo fue que lo estafaron.

“Compré unos productos en Temu. Me mandaron dos remeras, dos pares de toallas, dos pares de zapatillas. Iba todo bien. Hasta que a la semana me llamaron para hacerme un depósito, porque era el cliente de la semana”, contó el actor de La Extraña Dama en Lape Club Social.

Ahí, Martínez informó el número de su cuenta a la persona que se supone le devolvería “500.000 pesos”.

“A la tarde me llamó mi oficial de cuenta del banco y me dijo ‘¿Jorge, vos pediste un crédito de 1.700.000 y otro de 863.000?’″, relató Jorge, que tuvo la suerte de que el empleado pudo cancelar los préstamos a tiempo.

Sin embargo, el resto ya había quedado perdido: “Me sacaron los ahorros. Pero gracias a Dios no tuve que pagarle el crédito al banco”.

La complejidad de la estafa

“Me dijeron que depositando 149.600 pesos me harían integrante de una plataforma donde va girando el dinero y me va ahorrando. Me dijeron que me habían acreditado 1.200 dólares. Pero que me lo iban a mandar todos juntos, porque tenés que pedir un permiso a comercio exterior. Me llaman otra vez y me dijeron que tenía 19.000 dólares”.

Ahí pidieron “el número de cuenta, la clave y todo” y le retiraron lo último que tenía, que eran 1.400 dólares".

Cómo continúa la salud de Jorge Martínez después de que intentara quitarse la vida (Foto: captura Elnueve)

“El problema, el problema grave es que la policía y comercio exterior no me pueden hacer la denuncia porque yo di mis cuentas, claves, usuario, todo. El banco no se hace responsable de nada... Confié mucho, la culpa es mía”.

“La persona está radicada en una barrio de emergencia de Córdoba y el otro era una plataforma que tenía como titular a Messi, pero que después vi que era con inteligencia artificial”, precisó Jorge Martínez con la impotencia de saber quiénes lo robaron, pero sin poder defenderse por la astuta estafa.