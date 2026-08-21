Fede Bal atraviesa un momento de profundo dolor por la muerte de Kike, su perro y fiel compañero durante 17 años.

El actor y conductor lo despidió con un emotivo mensaje en sus redes sociales, acompañado por varias fotos junto a su mascota.

El dolor de Fede Bal por la muerte de su perro Kike

Fede Bal despidió a su perro Kike con un desgarrador mensaje

“Lo que te voy a extrañar tarado. Ayer a la noche se fue Kike, mi compañero, mi amigo. Me cuidó por 17 años, no se imaginan cuánto”, escribió Fede Bal.

En su publicación, el hijo de Carmen Barbieri reflexionó sobre los últimos momentos de su perro y encontró una manera de entender su partida.

“Me gusta pensar que hasta eligió irse cuando yo no esté cerca, cuando estuviese trabajando de viaje, para que yo no sufra, cuidándome también en su partida”, expresó conmovido.

El dolor de Fede Bal por la muerte de su perro Kike (foto de Instagram)

Luego recordó el día en que Kike llegó a su vida y cómo fue creciendo a su lado.

“Me acuerdo cuando lo fuimos a buscar con mis amigos, tenía 2 meses y entre 20, 30 cachorros que había, no se despegó de mi lado. Y así fue siempre, dormimos juntos todos sus 17 años, siempre tuvo su lugar a mi izquierda”, relató.

El dolor de Fede Bal por la muerte de su perro Kike (foto de Instagram)

Fede también quiso despedir públicamente a su mascota para que todas las personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo pudieran recordarlo.

“Subo esto para despedirlo y para que todos los que tuvieron contacto con él, también lo hagan. Era un perro especial y los que lo conocieron, saben de qué hablo”, manifestó.

El dolor de Fede Bal por la muerte de su perro Kike (foto de Instagram)

Además, agradeció especialmente al equipo que acompañó y cuidó a Kike durante sus últimos días.

“Gracias @gustavogmarin y a todo el equipo de @laspalmashosteriamal que fue su segundo hogar, donde lo acompañaron y cuidaron hasta su último día”, escribió.

Finalmente, Fede Bal cerró su despedida con una frase cargada de emoción: “Te llevo en mi corazón, en mi piel, para siempre”.

El dolor de Fede Bal por la muerte de su perro Kike (foto de Instagram)

El dolor de Fede Bal por la muerte de su perro Kike (foto de Instagram)

El dolor de Fede Bal por la muerte de su perro Kike (foto de Instagram)

El dolor de Fede Bal por la muerte de su perro Kike (foto de Instagram)