Antonela Roccuzzo decidió tomarse unos días para desconectar en Miami, después de un Mundial 2026 cargado de tensión y de acompañar de cerca cada partido de la Selección junto a Lionel Messi. A través de sus redes sociales, la rosarina compartió un álbum de fotos que resume sus vacaciones: sol, mar y una rutina de descanso bien merecida lejos de la exigencia futbolística.

Las imágenes muestran a la empresaria alternando entre la pileta y la cubierta de un yate, con looks de playa que combinan comodidad y estilo. En una de las postales más comentadas, posa de espaldas al horizonte de la bahía, luciendo un bikini celeste que resalta su bronceado. La escena, con el cielo parcialmente nublado de fondo, transmite la calma que buscaba después de semanas de máxima exposición mediática.

Antonela Roccuzzo posa de rodillas en la proa de un yate con bikini celeste, de espaldas a la bahía de Miami. Crédito Instagram.

LOS MOMENTOS EN FAMILIA QUE COMPARTIÓ ANTONELA

Más allá del glamour, Antonela también eligió mostrar el costado más íntimo de sus vacaciones. En una de las fotos aparece abrazada a Ciro, su hijo menor, con el mar de fondo, en una imagen que refleja la complicidad entre madre e hijo.

Antonela Roccuzzo abraza a su hijo Ciro en la cubierta de un yate, con el mar y la ciudad de fondo. Crédito Instagram.

A esto se suman los infaltables mates y medialunas sobre la mesa, un gesto que confirma que la nostalgia por las costumbres argentinas la acompaña incluso en sus días de sol y playa en Estados Unidos.

Mate de calabaza junto a una canasta con medialunas doradas sobre una mesa. Crédito Instagram.

LA SAGA LITERARIA QUE ELIGIÓ ANTONELA PARA SUS TARDES DE DESCANSO

Entre pileta y pileta, Antonela también dejó ver su costado lector: eligió la trilogía de fantasía de Holly Black, integrada por El príncipe cruel, El rey malvado y La reina de nada, una saga que mezcla mundos fantásticos con intriga política.

Antonela Roccuzzo con bikini roja y gafas de sol recostada en un sillón inflable dentro de una piscina, con un lector digital a su lado. Crédito Instagram.

En una de las imágenes se la ve hojeando uno de los ejemplares y sosteniendo una polaroid propia sobre las páginas abiertas, un detalle que sumó un toque personal y espontáneo a su verano.

os tres libros de la trilogía "El príncipe cruel" de Holly Black sobre una superficie blanca. Crédito Instagram.

El recuerdo de Antonela Roccuzzo sonriendo con mate en mano, sobre las páginas abiertas de un libro. Crédito Instagram.

La secuencia de fotos que compartió la esposa de Messi terminó de completarse con bowls de frutas frescas —uvas, frutillas, kiwi y ananá— y varias escenas junto a la pileta con su lector digital como compañero inseparable.

Dos bowls de madera con uvas, frutillas, kiwi y ananá sobre una superficie blanca. Crédito Instagram.

En conjunto, el álbum funciona como un repaso de un verano pensado para el descanso, los afectos y los pequeños placeres cotidianos, después de la intensidad que dejó el Mundial 2026.