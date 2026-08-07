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Qué es el pan de cristal y por qué se convirtió en uno de los más famosos del mundo

Ganó fama por su textura liviana y su versatilidad para desayunos, tostadas y sándwiches.

Qué es el pan de cristal y por qué se convirtió en uno de los más famosos del mundo.
Qué es el pan de cristal y por qué se convirtió en uno de los más famosos del mundo.

El pan de cristal es una de las variedades de pan más populares de los últimos años. Originario de España, se caracteriza por una corteza muy fina y crujiente, una miga llena de grandes alveolos y una textura tan liviana que parece estar hecha casi por completo de aire.

Su nombre no es casualidad. Gracias a la enorme hidratación de la masa, el interior resulta tan ligero y transparente que recuerda al cristal. Esto lo convierte en una opción ideal para preparar tostadas, bruschettas, sándwiches gourmet o simplemente disfrutar con aceite de oliva y tomate.

Aunque su aspecto puede parecer complejo, la técnica de elaboración no requiere un amasado tradicional. El secreto está en los tiempos de reposo y en una serie de pliegues que permiten desarrollar la estructura de una masa extremadamente hidratada.

Comensales
4

Ingredientes

  • 400 g harina de fuerza.
  • 360 g agua.
  • 8 g sal.
  • 3 g levadura seca de panadería (o 9 g de levadura fresca).
Qué es el pan de cristal y por qué se convirtió en uno de los más famosos del mundo
Qué es el pan de cristal y por qué se convirtió en uno de los más famosos del mundo

Procedimiento

  • Mezclar los ingredientes. Colocar en un bol la harina, el agua, la sal y la levadura. Integrar hasta obtener una masa muy blanda y pegajosa. Tapar con un paño limpio y dejar reposar durante 10 minutos.
  • Realizar los pliegues. Humedecer una mano, levantar un extremo de la masa y doblarlo sobre sí mismo. Repetir desde el lado opuesto. Hacer esta operación cada 30 minutos durante 2 a 2 horas y media, completando entre 4 y 6 tandas de pliegues.
  • Dejar reposar. Cuando la masa haya ganado elasticidad y estructura, volcarla cuidadosamente sobre una superficie bien enharinada. Espolvorear harina por encima y dejar descansar otros 10 minutos.
  • Dar forma. Con las manos enharinadas, estirar la masa suavemente hasta formar un rectángulo de unos 2 centímetros de espesor.
  • Cortar las piezas. Utilizar una rasqueta enharinada para dividir la masa en 9 porciones y trasladarlas con mucho cuidado a una bandeja cubierta con papel para horno.
  • Fermentar. Cubrir la bandeja con plástico o una bolsa sin que toque la masa y dejar levar entre 20 y 30 minutos a temperatura ambiente.
  • Hornear. Cocinar en horno precalentado a 240 °C durante aproximadamente 25 minutos. Para obtener una corteza más crujiente, colocar un recipiente con agua en la base del horno para generar vapor.
  • Secar la base. Durante los últimos 5 minutos, dar vuelta los panes para que la parte inferior también quede bien dorada y crocante.
  • Enfriar antes de servir. Retirar del horno y dejar enfriar completamente sobre una rejilla antes de consumir.

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