Qué es y cómo se prepara la baklava, el postre de Medio Oriente que todos recomiendan

La baklava es uno de los postres más emblemáticos de la gastronomía de Medio Oriente y también muy popular en países como Turquía, Grecia y varias regiones de los Balcanes. Su combinación de finísimas capas de masa filo, manteca, frutos secos y almíbar la convierte en una preparación tan delicada como irresistible.
Aunque suele encontrarse en confiterías especializadas, también puede prepararse en casa con pocos ingredientes y un poco de paciencia. El secreto está en superponer varias capas de masa, pincelarlas con manteca y lograr un equilibrio entre el relleno y el almíbar para obtener una textura crujiente por fuera y bien húmeda por dentro.
Tradicionalmente se sirve como postre acompañado por café a la turca o un té de hierbas, aunque también puede presentarse con crema chantilly perfumada con cardamomo, una combinación que potencia aún más sus sabores.
Ingredientes
Para la masa
- 500 gramos de masa filo.
- 200 gramos de manteca derretida.
- 300 gramos de nueces o almendras molidas.
- 100 gramos de azúcar.
Para el almíbar
- 500 gramos de azúcar.
- 2 cucharadas de jugo de limón.
- 2 cucharaditas de agua de azahar.
Para servir (opcional)
- Crema chantilly.
- Cardamomo rallado.
- Frutos secos picados.
Procedimiento
- Preparar el almíbar colocando el azúcar y un poco de agua en una olla. Cocinar hasta que hierva y, al final, incorporar el jugo de limón y el agua de azahar. Reservar.
- Enmantecar una fuente rectangular apta para horno.
- Colocar dos hojas de masa filo y pincelarlas con manteca derretida.
- Repetir el procedimiento hasta formar ocho capas de masa.
- Distribuir de manera uniforme las nueces o almendras molidas y espolvorear con el azúcar.
- Cubrir nuevamente con ocho capas de masa filo, pincelando cada dos hojas con manteca.
- Con un cuchillo bien afilado, cortar las porciones antes de hornear.
- Pintar la superficie con el resto de la manteca.
- Cocinar en horno precalentado a 200 °C durante unos 25 minutos, o hasta que la superficie esté bien dorada.
- Retirar del horno y, mientras la preparación aún está caliente, bañar con el almíbar.
- Dejar enfriar completamente antes de servir.
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