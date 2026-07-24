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Qué es y cómo se prepara la baklava, el postre de Medio Oriente que todos recomiendan

Con masa filo y un almíbar aromático, conquista cada vez más paladares en todo el mundo.

Qué es y cómo se preára la baklava, el postre de Medio Oriente que todos recomiendan.
Qué es y cómo se prepara la baklava, el postre de Medio Oriente. Foto: Cucinare TV

La baklava es uno de los postres más emblemáticos de la gastronomía de Medio Oriente y también muy popular en países como Turquía, Grecia y varias regiones de los Balcanes. Su combinación de finísimas capas de masa filo, manteca, frutos secos y almíbar la convierte en una preparación tan delicada como irresistible.

Aunque suele encontrarse en confiterías especializadas, también puede prepararse en casa con pocos ingredientes y un poco de paciencia. El secreto está en superponer varias capas de masa, pincelarlas con manteca y lograr un equilibrio entre el relleno y el almíbar para obtener una textura crujiente por fuera y bien húmeda por dentro.

Tradicionalmente se sirve como postre acompañado por café a la turca o un té de hierbas, aunque también puede presentarse con crema chantilly perfumada con cardamomo, una combinación que potencia aún más sus sabores.

Comensales
4

Ingredientes

Para la masa

  • 500 gramos de masa filo.
  • 200 gramos de manteca derretida.
  • 300 gramos de nueces o almendras molidas.
  • 100 gramos de azúcar.

Para el almíbar

  • 500 gramos de azúcar.
  • 2 cucharadas de jugo de limón.
  • 2 cucharaditas de agua de azahar.

Para servir (opcional)

  • Crema chantilly.
  • Cardamomo rallado.
  • Frutos secos picados.

Procedimiento

  1. Preparar el almíbar colocando el azúcar y un poco de agua en una olla. Cocinar hasta que hierva y, al final, incorporar el jugo de limón y el agua de azahar. Reservar.
  2. Enmantecar una fuente rectangular apta para horno.
  3. Colocar dos hojas de masa filo y pincelarlas con manteca derretida.
  4. Repetir el procedimiento hasta formar ocho capas de masa.
  5. Distribuir de manera uniforme las nueces o almendras molidas y espolvorear con el azúcar.
  6. Cubrir nuevamente con ocho capas de masa filo, pincelando cada dos hojas con manteca.
  7. Con un cuchillo bien afilado, cortar las porciones antes de hornear.
  8. Pintar la superficie con el resto de la manteca.
  9. Cocinar en horno precalentado a 200 °C durante unos 25 minutos, o hasta que la superficie esté bien dorada.
  10. Retirar del horno y, mientras la preparación aún está caliente, bañar con el almíbar.
  11. Dejar enfriar completamente antes de servir.

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